Meteo, torna il maltempo in Italia ma solo per poco: le previsioni

Dopo giorni di freddo gelido e crollo delle temperature, l'Italia si prepara a fare i conti con una nuova perturbazione. In arrivo una nuova fase di piogge e temporali che raggiungeranno il picco massimo nel primo fine settimana di primavera. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, due perturbazioni in arrivo sull'Italia: torna il maltempo

Dopo una breve fase relativamente più fredda, ma con sole e tempo soleggiato in buona parte del Paese, l'Italia nelle prossime ore sarà colpita dal passaggio di una doppia perturbazione. La prima, la numero 10 del mese, è in arrivo nella giornata di venerdì 21 marzo 2025 riportando piogge e temporali nelle zone di Nord-Ovest. Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 marzo il maltempo interesserà buona parte delle regioni del Centro-Nord, ma anche la Sardegna con fenomeni temporaleschi intensi.

Al Sud, invece, forti venti di Scirocco garantiranno non solo un clima stabile, ma anche un aumento considerevole delle temperature con valori di stampo estivo. La situazione non è destinata a migliorare neanche all'inizio della prossima settimana, visto che tra sabato 22 e lunedì 24 marzo è previsto l'arrivo l'arrivo della seconda perturbazione, la n.11 del mese.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 21 marzo: bel tempo con cielo soleggiato e sereno in buona parte del Paese. Nuvole in aumento nelle regioni del Nord, Toscana, mentre in Liguria non si esclude il rischio di deboli piogge. Nel tardo pomeriggio il maltempo si estenderà rapidamente coinvolgendo anche Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. Torna anche la neve lungo i settori alpini quota neve intorno ai 1400-1600 metri.

Le temperature massime in aumento al Centro-Sud, mentre si registrano valori oltre i 20 gradi in Sardegna per la presenza dei caldi venti di Scirocco. Nella giornata di sabato 22 marzo 2025 piogge e temporali diffusi nelle regioni del Centro-Nord, ma anche in Toscana e Liguria. Neve ancora sulle Alpi oltre i 1400-1600 metri. Nuvole nel pomeriggio nel resto del Paese anche se i fenomeni temporaleschi potranno temporaneamente anche esaurirsi. Clima variabile al Sud e Isole dove non si escludono rapide piogge sulla Puglia. Le temperature ancora in aumento al Sud con picchi di anche 25° in Sicilia.

Meteo, la tendenza della prossima settimana: ancora piogge?

Che tempo farà la prossima settimana? Il primo weekend di primavera è segnato dal passaggio di una doppia perturbazione con piogge e temporali in buona parte del Centro-Nord e in alcune regioni del Sud. Cosa cambia la prossima settimana? La tendenza meteo delinea giornate climaticamente movimentate con un clima instabile e variabile complice l'assenza dell'alta pressione.

Domenica 23 marzo 2025 sarà segnata dall'arrivo della perturbazione n.11 di marzo che interesserà buona parte del Paese con fenomeni temporaleschi intensi in particolare nelle regioni del Nord e Toscana. Successivamente gli effetti della perturbazione si faranno sentire da lunedì 24 marzo anche nelle regioni del Centro-Sud.

Le previsioni meteo delineano almeno a giovedì 27 marzo un clima instabile a variabile con il rischio di piogge e temporali. Le temperature si manterranno su valori miti con le massime sotto la media nelle regioni di Nord-Ovest, mentre al Sud e Sicilia si registrano valori di stampo estivo per la presenza dei forti venti di Scirocco. Come sempre vi invitiamo a seguirci per ulteriori aggiornamenti.