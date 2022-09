Meteo, torna l'anticiclone Africano, temperature fino a 35°: ecco dove e quando

Come già annunciato nelle precedenti previsioni meteo la prossima settimana torna l'anticiclone Africano e le temperature saliranno fino a 35°. Ecco dove e quando secondo le ultime tendenze. Dobbiamo prepararci al ritorno del grande caldo? Pare di sì. L'Estate non è ancora finita, per la gioia di molti.

Previsioni meteo: il ritorno del caldo con l'anticiclone africano

Il mese di settembre e l’autunno meteorologico hanno esordito nel segno della turbolenza e della dinamicità sull’Italia. Dopo una serie di perturbazioni temporalesche, una pronta a rovinare il fine settimana, ci si attende una breve fase di maggiore stabilità atmosferica. Tra sabato e domenica una breve fase temporalesca attraverserà l'Italia lasciando fuori dalle possibili perturbazioni le estreme regioni meridionali e le Isole, maggiormente protette dall’alta pressione in leggera rimonta dal Nord Africa, dove, grazie ad aria calda sub-tropicale, il termometro toccherà ben oltre i 30 gradi, con picchi vicini ai 35 gradi su Sardegna e Sicilia. Da lunedì, invece, il sole e il caldo abbracceranno tutta la Penisola.

Meteo, le temperature del fine settimana e le ultime previsioni

La giornata di sabato trascorrerà all'insegna del bel tempo sul basso Lazio, sul Molise, sulle regioni meridionali e sulla Sicilia. Nel resto delle regioni il tempo sarà molto più variabile. Si attendono piogge o temporali al Nord e soprattutto su: Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, alto Lazio e isolatamente su Marche e zone interne dell’Abruzzo.

Le temperature massime saranno in aumento al sensibile al Sud e sulle Isole dove si toccheranno i 32-33 gradi, con picchi di 34-35 sia in Sardegna e in Sicilia.

Domenica, invece, il tempo sarà piuttosto instabile con temporali nelle zone del Nord e in quelle interne del Centro. Si preannuncia inoltre un aumento della nuvolosità anche al Sud. Le temperature massime risulteranno essere in diminuzione in Emilia Romagna e al Centro, ma in rialzo altrove.

L'inizio della prossima settimana vedrà tempo stabile un po’ su tutto il Paese in seguito all’estensione dell’alta pressione dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Un afflusso di aria più calda porterà le temperature in aumento e il ritorno di un caldo pienamente estivo. Le zone dove la colonnina di mercurio salirà maggiormente saranno: