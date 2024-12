Meteo, torna la neve in pianura nel giorno della Festa dell’Immacolata: ecco dove

Le previsioni meteo annunciano il ritorno della neve in pianura nel giorno della Festa dell'Immacolata. La tempesta Darragh sta arrivando sull'Italia portando con sé maltempo di stampo invernale con: piogge diffuse, vento forte, calo termico e neve anche a bassa quota. Dove cadranno i primi fiocchi? Ecco l'elenco delle regioni o delle zone che dovranno fare i conti con la Dama Bianca.

Previsioni meteo: neve in pianura per l'Immacolata 2024

Le previsioni meteo annunciano l'arrivo della neve in pianura per l'Immacolata. Il tempo del fine settimana sarà fortemente influenzato dalla Tempesta Darragh, ovvero da un’intensa perturbazione - la numero 3 del mese di dicembre - che attraversando la nostra Penisola e porterà diffuso maltempo, con piogge a tratti intense, vento forte, freddo e nevicate fino a quote piuttosto basse.

Già nella giornata di oggi, sabato 7 dicembre 2024, sono attese piogge e nevicate localmente abbondanti, con la formazione anche di numerosi temporali al Centro-Sud, mentre venti molto forti spazzeranno gran parte dei nostri mari, con possibili raffiche di tempesta intorno ai 100 km/h e probabili mareggiate. Nello specifico da questa sera sono attese abbondanti nevicate, fino a quote di collina, su Alpi, Prealpi e Appennino Settentrionale.

Nevicate sono in arrivo sulle Alpi oltre 1200-1400 metri. In serata e nella notte la quota neve sarà in rapida diminuzione tanto da arrivare localmente anche sotto i 500 metri.

Quota neve per domenica 8 dicembre 2024, giorno della Festa dell'Immacolata

La giornata di domenica 8 dicembre, giorno della Festa dell’Immacolata, sarà segnata, secondo le ultime previsioni meteo, da nuvole e piogge sparse su quasi tutte le regioni, a esclusione di Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria di ponente: le precipitazioni saranno più diffuse nella notte e al mattino, più frequenti e insistenti su Emilia Romagna, Nord-Est, regioni tirreniche e Sardegna occidentale, con possibili rovesci o temporali.

La neve? Fiocchi bianchi cadranno fin verso 400-800 metri su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. Oltre 900-1200 metri su quello centrale e nelle aree montuose della Sardegna.