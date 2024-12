Meteo, previsioni: vento, neve e temperature gelide in Italia

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sull'Italia in concomitanza con il weekend dell'Immacolata. Freddo, neve e maltempo con nevicate anche a bassa quota complice il passaggio della perturbazione n.3 di dicembre associata alla Tempesta Darragh. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, freddo e nevicate in Italia: le previsioni del weekend dell'Immacolata

Il primo fine settimana di dicembre, che coincide con la Festa dell'Immacolata, è all'insegna del maltempo. Il clima sarà fortemente influenzato dalla Tempesta Darragh, un’intensa perturbazione, la numero 3 del mese, diretta verso la nostra penisola.

Sono in arrivo freddo e maltempo lungo tutto lo stivale con il ritorno della neve anche a bassa quota. Già nella giornata di oggi, sabato 7 dicembre 2024, è previsto un peggioramento del tempo al Nord, in Toscana e in Sardegna e successivamente nel resto del Paese.

Attese piogge e nevicate localmente abbondanti, ma anche fenomeni temporaleschi nelle regioni del Centro-Sud. Attenzione anche ai venti: previste raffiche di tempesta intorno ai 100 km/h. Non solo, durante il fine settimana dell'Immacolata protagonista ritorna la neve: sono attese, infatti, abbondanti nevicate, fino a quote di collina, su Alpi, Prealpi e Appennino Settentrionale.

Ma entriamo nel dettaglio con sabato 7 dicembre: la giornata inizia con il bel tempo lungo tutto lo stivale, ma già dal pomeriggio nuvole in aumento nelle regioni del Nord, Toscana e Sardegna con l'arrivo delle prime piogge e nevicate sulle Alpi oltre i 1200-1400 metri. In serata il maltempo interesserà tutto il Centro-Nord con la quota neve in calo anche sotto i 500 metri.

In lieve aumento le temperature massime al Centro e Sardegna, stabili nel resto del Paese. Nella giornata di domenica 8 dicembre 2024, Festa dell'Immacolata, piogge e temporali da Nord a Sud. Uniche regioni escluse: Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria di ponente.

La neve è prevista verso 400-800 metri su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, oltre 900-1200 metri su quello centrale e nelle aree montuose della Sardegna. In calo le temperature massime al Centro-Nord, Sardegna e basso versante tirrenico.

Meteo, la tendenza della prossima settimana

L'inizio della prossima settimana sarà influenzato dagli effetti della perturbazione numero 3 di dicembre con la presenza di un vortice di bassa pressione a ridosso della penisola con clima instabile e variabile.

Previsti temporali e piogge al Centro-Sud e in alcune aree del Nord con un clima sempre di stampo invernale. Previste anche nevicate, ma solo nelle zone di montagna e nella giornata di lunedì 9 e martedì 10 dicembre la neve potrebbe imbiancare anche quote al di sotto dei 1000 metri.

La tendenza meteo delinea a metà settimana una tregua dal maltempo per qualche giorno, anche se nel fine settimana è previsto l'arrivo di una nuova fase perturbata accompagnata questa volte da un aumento delle temperature in particolare nelle regioni del Centro-Sud.