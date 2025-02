Meteo: torna il freddo nei prossimi giorni in Italia, le città più coinvolte

Una nuova ondata di freddo e gelo sta per arrivare in Italia nei prossimi giorni andando così a ripristinare condizioni climatiche di stampo più decisamente invernale in diverse regioni. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, dopo l'altra pressione torna il freddo

Ultimi giorni all'insegna dell'alta pressione in Italia che, tra mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio, garantirà un clima stabile ed asciutto in buona parte del Paese. Tutto è destinato a cambiare da venerdì 7 febbraio con l'arrivo di una doppia perturbazione: la prima in discesa dalla Scandinavia e la seconda in risalita dal Nord Africa che ripristineranno condizioni di stampo invernale. Previste piogge e temporali in diverse regioni, ma anche il ritorno di una massa d'aria fredda che si farà sentire dapprima nelle regioni settentrionali con nevicate fino a bassa quota a Nord-Ovest.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 5 febbraio: nuvole all'estremo Sud, Sicilia a Sardegna dove non si escludono veloci piogge. Nel resto del Paese bel tempo con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime stabili e miti per il periodo dell'anno con una anomalia nelle regioni del Nord dove sono previsti picchi di anche 13-14°. Nella giornata di giovedì 6 febbraio cielo sereno o poco nuvoloso lungo tutto lo stivale anche se non si escludono brevi piogge nella Sicilia centro-occidentale. Nebbie nelle prime ore del mattino in Pianura Padana. Stabili le temperature senza grandi variazioni.

La tendenza meteo in vista del weekend in Italia: freddo e neve

Le previsioni meteo per la parte finale della settimana delineano uno stravolgimento climatico con lo sfaldamento dell’alta pressione e l'arrivo di una serie di sistemi perturbati accompagnati da un nucleo di aria decisamente più fredda e instabile. Da venerdì 7 febbraio assisteremo ad una progressiva intensificazione della nuvolosità un po’ dappertutto: tornano le piogge lungo le coste toscane e le prime deboli nevicate nelle Alpi occidentali.

Con il passare delle ore il maltempo raggiungerà il settore ionico, ma anche la Sicilia, la Sardegna e l'alto Tirreno. Non solo, temporali anche nelle zone di Nord-Ovest con il ritorno della neve a quote anche molto basse verso i 300-400 metri. In calo le temperature massime al Nord e Nord-Ovest, mentre in lieve aumento per effetto del vento di Scirocco al Sud.

Sabato 8 febbraio giornata con un cielo da nuvoloso a coperto con il rischio di piogge e temporali sulle ioniche, Isole, Toscana, Emilia e Nord-Ovest. La pioggia è prevista anche in Sardegna e nel settore attorno al Ligure. La neve torna ad imbiancare le Alpi, ma anche l'Appennino ligure, Piemonte e Valle d’Aosta.

In calo ovunque le temperature da Nord a Sud. Nella giornata di domenica 9 febbraio il maltempo si farà sentire solo sull'estremo Nord-Ovest e Isole. Le temperature inizieranno a risalire al Nord. Naturalmente l’evoluzione meteo presenta ampi margini di incertezza per questo motivo vi invitiamo a seguirci per conferme e maggiori dettagli.