Meteo: neve da venerdì 7 febbraio, anche in pianura? Ecco dove, le regioni coinvolte

Dopo il sole degli ultimi giorni, le previsioni meteo delineano il ritorno dell'inverno più freddo in buona parte dell'Italia con un deciso cambio meteorologico. Torna il freddo, ma anche la neve a quote basse fino forse anche in pianura da venerdì 7 febbraio 2025.

Meteo, freddo e neve in Italia nel weekend

Il secondo fine settimana di febbraio si preannuncia all'insegna del freddo in Italia? Sembrerebbe di sì considerando la tendenza meteo dei prossimi giorni che delinea il ritorno del freddo e della neve in buona parte delle regioni del Nord. Dopo giornate di sole e cielo sereno, complice la presenza dell'anticiclone delle Azzorre, la situazione è destinata a cambiare con l'arrivo di un fronte perturbato accompagnato da una massa d'aria gelida che riporterà condizioni di stampo invernale nelle regioni del Nord, mentre sole al Sud. In brusco calo anche le temperature che nelle ultime settimane erano sempre state su valori ben superiori alla media del periodo.

In arrivo un clima più rigido con il ritorno anche della neve che, da venerdì 7 febbraio 2025, potrebbe imbiancare diverse regioni del Nord anche a bassa quota. Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio è previsto il cambiamento climatico con un deciso calo delle temperature lungo tutto lo stivale.

Dove nevicherà nel weekend 7-8 febbraio 2025?

Stando alle attuali proiezioni meteo, la neve torna protagonista nel weekend 7-8 febbraio 2025 in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna per l'arrivo di una massa d'aria gelida proveniente dalla Russia che si farà sentire fino alla Francia. In Italia l'aria polare si farà sentire particolarmente nella giornata di venerdì 7 febbraio con un crollo delle temperature e nevicate che potrebbero cadere anche in pianura a quote molto basse.

La neve è prevista non solo al Nord, ma anche nelle regioni di Nord-Ovest. Tra le zone più colpite sicuramente le regioni del Nord Italia con possibili accumuli nelle zone dell'Alessandrino, Astigliano, Cuneo e Torino. Anche lungo l'Appennino Ligure l’arco alpino occidentale sono previste nevicate con accumuli. Infine si segnalano nevicate anche lungo le Alpi Lombarde intorno agli 800-1000 metri e in bassa Val d’Aosta, Val Sesia e l'Ossola.