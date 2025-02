Meteo, torna il freddo: ciclone polare sull'Italia, le regioni più colpite e quando

Dopo giorni di maltempo e temporali al Sud torna il bel tempo complice l'allontanamento della perturbazione n.1 di febbraio verso Turchia e Grecia. Intanto l'alta pressione si espande garantendo un clima stabile e asciutto in tutto il Paese fino alla giornata di giovedì. Attenzione nel weekend torna il freddo. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Meteo, dopo il maltempo migliora il tempo al Centro-Sud: nel weekend arriva il freddo

La prima perturbazione di febbraio sta lasciando il nostro Paese diretta verso la Grecia e la Turchia favorendo così il ripristino di condizioni meteo stabili lungo tutto lo stivale. Torna il sole e il bel tempo nelle regioni del Centro-Sud e Isole colpite da violenti fenomeni temporaleschi come l'alluvione che ha interessato il Comune di Messina. Intanto nelle regioni del Nord l'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista con un clima stabile e soleggiato che nelle prossime ore si allargherà anche verso il Centro-Sud. Tutto cambia nella parte finale della settimana quando è previsto il ritorno di una massa d'aria gelida che determinerà un brusco calo delle temperature delineando così un weekend di stampo invernale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 4 febbraio: alternanza tra nuvolosità e schiarite al Sud ed Isole maggiori, ma non si esclude il rischio di temporali su Calabria e Sicilia nord-orientale. Nel resto d'Italia bel tempo con cielo sereno e poco nuvoloso. Nelle prime ore del mattino nebbia in Piemonte e Lombardia occidentale. Stabili le temperature e venti in prevalenza deboli. Mercoledì 5 febbraio ancora una residua nuvolosità tra Calabria e Sicilia con il rischio di qualche debole piogge nelle zone interne dell’isola. Bel tempo con sole nel resto del Paese con la presenza di banchi di nebbia nelle primissime ore del mattino sulla bassa pianura padana tra Emilia, Lombardia e Piemonte. Le temperature stazionarie lungo tutto lo stivale.

Meteo, la tendenza del weekend: torna il freddo con crollo delle temperature

La tendenza meteo dei prossimi giorni di Febbraio in Italia delinea per la giornata di giovedì 6 ancora l’influsso dell’alta pressione con cieli sereni e poco nuvolosi da Nord a Sud. Nuvole ancora l’estremo Sud e le Isole con la probabilità di fenomeni temporaleschi nel settore occidentale della Sicilia. Le temperature senza grandi variazioni. La parte finale della settimana, invece, è nel segno di un cambiamento climatico con il ripristino di condizioni meteo di stampo invernale complice l'arrivo di una massa d'aria fredda e gelida che interesserà dapprima le regioni del Nord.

Previsto un peggioramento del clima da venerdì 7 febbraio con il ritorno del freddo, un brusco calo delle temperature e nevicate a a quote basse o collinari sul Nord-Ovest. Non solo, si delinea anche un peggioramento del tempo sulla Sicilia associato a un rinforzo dei venti di Scirocco. In calo le temperature al Centro-Nord, in particolare sulla Val Padana e sulle Alpi.