⁠Meteo, torna l’estate africana con caldo, afa e temperature bollenti: le previsioni del weekend

Caldo e afa in intensificazione in Italia nel penultimo weekend di agosto. Dopo una breve tregua dal grande caldo con il ritorno di piogge e temporali da Nord a Sud, l'anticiclone africano ritorna l'indiscusso protagonista con temperature in aumento. Ecco le previsioni del fine settimana.

Meteo, torna l'estate con caldo, afa e temperature roventi

Dopo una breve parentesi di maltempo, l'estate torna protagonista in Italia grazie al consolidamento dell'alta pressione sopra il Mediterraneo centrale e lungo l’Europa centro-orientale. L'anticiclone africano, accompagnato da una massa d’aria sensibilmente più calda, dà il via ad una nuova intensa ondata di calore con temperature in aumento con una anomalia termica di 6-7 gradi e picchi di anche 35 gradi nelle regioni del Centro-Sud. Le previsioni meteo delineano un clima caldo e soleggiato fino alla fine del mese, anche se tra domenica e lunedì è previsto il passaggio della perturbazione n.5 del mese che farà sentire i suoi effetti principalmente nelle regioni del Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con venerdì 23 agosto: tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud. Solo in Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige si segnala la presenza di nubi e il rischio di piogge attorno alle aree montuose della Sicilia, dell’Appennino centrale e di quello campano-lucano. In aumento le temperature con valori compresi tra i 30 e i 36°. Sabato 24 agosto ancora tempo stabile e caldo lungo tutto lo stivale con qualche nuvola nel settore di Nord-Ovest e in Alto Adige. Stabili le temperature con picchi di 35° al Nord e di 36-37° al Centro-Sud.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni: ancora caldo

Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano per domenica 25 agosto il passaggio di un sistema nuvoloso in transito sull’Europa centrale. Si tratta della perturbazione n. 5 del mese che colpirà dapprima le Alpi e successivamente la Valle d’Aosta e l’Alto Adige con il rischio di piogge e rovesci che potrebbero raggiungere anche le zone di pianura della Val Padana. Nel resto del paese cielo sereno con il rischio di qualche cumulo pomeridiano lungo l’Appennino meridionale e sui monti della Sicilia orientale. In lieve calo le temperature nelle aree più nuvolose delle Alpi, stazionarie nel resto del Paese con punte di anche 35-37° al Sud.

Nella giornata di lunedì 26 agosto clima instabile lungo le Alpi e al Nord-Ovest, mentre un po' di nuvole potrebbero transitare nelle regioni Centro e in Sardegna. L'ultima settimana di agosto, dati alla mano, dovrebbe proseguire all’insegna dell'anticiclone africano con caldo, afa e temperature superiori alla norma. Non si esclude da martedì 27 agosto il rischio di piogge e rovesci sulle Alpi, Appennino, e zone interne della Sicilia, mentre da mercoledì 28 agosto il maltempo potrebbe raggiungere la Sicilia tutta e diverse zone del Sud. In lieve calo le temperature anche se rimarranno al di sopra della norma, ma senza toccare i picchi estremi delle ultime settimane.