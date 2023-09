Meteo, torna l’anticiclone africano con picchi di 33° in Italia. Ultimo colpo di coda dell'estate?

Dopo qualche giorno di clima instabile e variabile con piogge e rovesci in diverse regioni del Centro-Sud, l'ultima settimana di settembre segna il ritorno dell'anticiclone africano con temperature in risalita e picchi di anche 32-33°. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, torna l'estate in Italia con l'alta pressione

Ultimi sprazzi di instabilità climatica nelle regioni del Sud. Tutto cambia da metà settimana con il ritorno dell'anticiclone africano e il rinforzo dell'alta pressione che garantirà, in tutta Italia, un clima mite ed estivo con temperature in aumento. Proprio così, le previsioni meteo dei prossimi giorni sono all'insegna del caldo dopo l'indebolimento della circolazione depressionaria diretta verso la Grecia. L'alta pressione ritorna l'indiscussa protagonista consolidandosi dapprima nelle regioni del Nord e poi da metà settimana anche al Sud con un clima estivo e temperature in aumento con picchi di anche 33° grado. E' in arrivo davvero l'ultimo colpo di coda dell'estate?

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 26 settembre: clima instabile e variabile nelle regioni del Sud dove non si esclude il rischio di piogge e rovesci. Bel tempo soleggiato nel resto del paese ad eccezione dell'Appennino dove potrebbero presentarsi delle nuvole. In aumento le temperature quasi ovunque con valori al di sopra della media in particolare nelle regioni settentrionali. Anche mercoledì 27 settembre qualche residua instabilità climatica in Calabria e Sicilia con il rischio di fenomeni temporaleschi e rovesci che tenderanno ad esaurirsi a fine serate. Tempo stabile e mite nel resto d'Italia con la colonnina di mercurio che registra un nuovo incremento delle temperature con valori compresi tra 24-29° e picchi di 30-31°.

Meteo, la tendenza meteo dei giorni successivi: colpo di coda dell’estate

La previsioni meteo dei prossimi giorni di settembre confermano il consolidarsi dell'alta pressione con l'arrivo dell'anticiclone africano in arrivo dal Nord-Africa. La fine di settembre segna il ritorno dell'estate con un clima caldo e mite con temperature in risalita verso i 30° e picchi anche superiori al Sud e Isole. Il weekend tra il 30 settembre e l’1 ottobre si preannuncia tipicamente estivo con un clima mite.

Da giovedì 28 settembre, infatti, bel tempo con sole e caldo lungo tutto lo stivale. Unica eccezione al Sud, per la precisione in Calabria e nel Salento, dove non si escludono piogge e rovesci isolati nelle zone interne. I venti ovunque deboli e i mari in prevalenza poco mossi. Le temperature massime ancora alte con valori compresi tra i 25-30° in tutta Italia!