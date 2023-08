Meteo, torna l'anticiclone africano in Italia con picchi delle temperature di 36°

La seconda settimana di Agosto è iniziata ancora all'insegna del maltempo nelle regioni adriatiche colpite da rovesci e temporali. Da martedì 8 agosto al via una fase di bel tempo con caldo e sole complice il ritorno dell'anticiclone africano. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, caldo africano in Italia: ecco quando e dove

La pausa dell'estate 2023 ha le ore contate. Il passaggio della massa d'aria fresca di origine nord atlantica dopo aver interessato dapprima le regioni del Nord si è poi propagata anche nelle regioni del Sud complici i forti venti di Maestrale per poi lasciare il nostro paese. In queste ore però si fa sentire la perturbazione n.3 di agosto principalmente nelle regioni adriatiche con effetti temporanei. Da martedì 8 agosto torna il sole e il bel tempo con le temperature in aumento quasi ovunque verso valori al di sopra della media del periodo. Dopo la rinfrescata dei giorni scorsi l'Italia alle prese con una nuova ondata di calore.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 7 agosto: bel tempo e sole nelle regioni di Nord-Ovest, Emilia Romagna, regioni tirreniche, Sicilia, e Sardegna. Nel resto del paese clima variabile con il rischio di isolati rovesci solo nelle prime ore del pomeriggio nelle Alpi friulane e su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Le temperature massime in lieve calo al Nord e sul Medio Adriatico, mentre in aumento altrove. Nella giornata di martedì 8 agosto, invece, tempo stabile con cieli sereni. Stabili le temperature, solo in leggero calo al Sud e Sicilia.

Meteo, la tendenza per Ferragosto: sole e caldo da Nord a Sud

Da metà settimana si segnala la rimonta dell’alta pressione con l'inizio di una nuova fase di calore con bel tempo, caldo e sole in tutto il paese. Le previsioni meteo delineano per tutta la settimana di Ferragosto una condizioni climatica serena all'insegna del grande caldo complice il ritorno dell'anticiclone africano. Solo nel settore alpino nel weekend 12-13 agosto è previsto il possibile rischio di piogge e rovesci per il colpo di coda di una perturbazione atlantica.

La presenza della corrente sub-tropicale del campo anticiclonico è in espansione dall’Africa nord-occidentale verso il Mediterraneo facendo impennare le temperature da mercoledì 9 agosto lungo tutto lo stivale verso valori al di sopra della media. Tra giovedì 17 e sabato 19 agosto le previsioni delineano ancora tanto caldo con picchi di anche 36-38°, ma lontani dalle temperature record di luglio.