Meteo prossimi giorni: ritorna l'alta pressione con il bel tempo?

Il maltempo degli ultimi giorni sta per esaurirsi: ultime piogge tra oggi e domani al Centro-Sud, mentre da San Valentino torna il sole e il bel tempo. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, le previsioni per San Valentino

L'alta pressione ritorna protagonista in Italia dopo una forte ondata di maltempo. Ultimi giorni di pioggia nelle regioni del Centro-Sud con il tempo in miglioramento anche l'instabilità climatica continuerà ad essere presente in diverse regioni. Al Nord torna il bel tempo con la formazione di nebbie nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino. Nella parte centrale della settimana torna l’anticiclone di matrice nord-africana con le temperature in generale aumento con valori al di sopra della norma. Tornano condizioni climatiche primaverili con valori diffusi sopra i 15°. Attenzione: nel fine settimana tornano le piogge con una debole perturbazione, la n.2 del mese, prevista tra venerdì e sabato.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, martedì 13 febbraio 2024: bel tempo soleggiato nelle regioni del Centro-Nord, mentre nuvole tra Abruzzo, Molise, ma anche regioni del Sud e Isole Maggiori. Non si escludono nebbie nella Pianura Padana e piogge, seppur deboli, nelle prime ore del pomeriggio tra Abruzzo e Molise, ma anche Sud e Sicilia Nord-Orientale. In calo le temperature nei valori minimi, mentre le massime restano stabili. Nella giornata di mercoledì 14 febbraio, giorno di San Valentino, bel tempo stabile lungo tutto lo stivale. Nelle prime ore del mattino rischio di nebbie in Val Padana. Stabili le temperature con valori massimi intorno ai 15°.

Che tempo farà in settimana?

Dopo il giorno di San Valentino, l'anticiclone africano tornerà ad insistere lungo il Mediterraneo con un flusso d'aria caldo e mite che interesserà tutta Italia. Tutto però potrebbe cambiare tra venerdì 16 e sabato 17 febbraio quando è previsto l'arrivo di una debole perturbazione, la n.2 di febbraio.

Dopo la giornata di giovedì 15 febbraio all'insegna del bel tempo con sole da Nord a Sud, da venerdì 16 febbraio è previsto un peggioramento del tempo per il passaggio di una debole perturbazione atlantica che determinerà un aumento della nuvolosità, in particolare nelle regioni del Nord, ma non si segnalano fenomeni temporaleschi importanti. Nel weekend tra il 17 e il 18 febbraio l'evoluzione è ancora incerta per la formazione di una debole circolazione di bassa pressione.