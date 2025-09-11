FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, temporali residui e calo termico al Sud: le previsioni dell'11-12 settembre

L'intensa perturbazione che ha causato diverse criticità si sposta verso Sud determinando anche un calo delle temperature su queste regioni. Le previsioni meteo
Previsione11 Settembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
L’intensa perturbazione atlantica - la numero 3 del mese di settembre - sta per abbandonare l’Italia, ma nelle prossime ore di questo giovedì causerà ancora rovesci e temporali concentrati soprattutto al Sud. Nel mentre, al Centro-Nord e in Sardegna, si osservano ampie e decise schiarite, con poche piogge residue possibili all’estremo Nord-est e sull’alta Toscana. La fase perturbata è stata accompagnata da temporali localmente intensi, con nubifragi e violente raffiche di vento, soprattutto sull’arco alpino e sulle regioni tirreniche: per questo resta importante seguire i messaggi di allerta della Protezione Civile. Le temperature risultano quest’oggi in sensibile calo anche al Sud, a conferma della fine del caldo anomalo; valori in rialzo invece al Centro-nord e in Sardegna. Per l’ultima parte della settimana la situazione resta piuttosto incerta: è probabile una rimonta solo parziale dell’alta pressione, che si farà sentire soprattutto al Sud e sulle Isole, mentre al Centro-Nord tra sabato e domenica potrà transitare una nuova perturbazione atlantica.

Previsioni meteo per giovedì 11 settembre

Al mattino cielo nuvoloso e qualche rovescio o temporale su estremo Nordest, Puglia, Bassa Campania, Calabria e nord della Sicilia; nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello, salvo qualche innocuo annuvolamento. Nel pomeriggio ancora un po’ di nuvole e qualche pioggia su Friuli, Venezia Giulia, Alto Veneto, Puglia Meridionale, Calabria e Sicilia, in prevalenza bello altrove. Temperature massime in rialzo al Centro-Nord, Sardegna e Campania, in calo invece nel resto del Sud: valori quasi dappertutto vicini alle medie stagionali, per lo più compresi fra 24 e 30 gradi, con qualche punta di 31-32 gradi solo all’estremo Sud.

Previsioni meteo per venerdì 12 settembre

Domani alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord, con qualche pioggia sulle zone alpine e prealpine, localmente verso le vicine pianure, e sull’alta Toscana. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, con temporaneo ma innocuo aumento della nuvolosità, nel pomeriggio, per lo più confinato sulle zone interne del Centro. Temperature massime con poche variazioni e in generale vicine ai valori tipici del periodo. Venti in prevalenza deboli.

