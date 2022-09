Meteo, temporali e sole dividono in due l'Italia: le previsioni del tempo

Nelle ultime previsioni meteo viene dipinta un'Italia nuovamente divisa in due tra temporali e sole. Che tempo farà nei prossimi giorni? In generale si attende l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà sicuramente pioggia al Nord mentre al Sud e nelle Isole permarrà il sole e il caldo grazie all'anticiclone nordafricano. Ecco tutti i dettagli.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni: Italia tra temporali e sole

Le ultime previsioni meteo ci preannunciano una settimana pronta a proseguire nel segno di una maggiore variabilità. Tra oggi e domani, giovedì 8 settembre, farà capolino un’attiva perturbazione atlantica, la numero 3 del mese, andando ad interessare soprattutto le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche con rovesci e temporali localmente intensi. Si attendono, infatti, fenomeni con possibile grandine, vento forte e intensa attività elettrica anche per via delle particolari condizioni climatiche che potrebbero venirsi a creare visti i vari spostamenti d'aria.

A complicare il tutto, per esempio, potrebbe essere l’energia fornita dal calore immagazzinato nei nostri mari. La temperatura superficiale di questi ultimi è ancora ben superiore alla norma stagionale. All'estremo Sud e sulle Isole, invece, il caldo anomalo proseguirà probabilmente fino a sabato 10 settembre. Le temperature potranno raggiungere anche i 36-37 gradi sia in Calabria che in Sicilia.

Previsioni meteo prossimi giorni: da oggi a venerdì 9 settembre



Oggi le previsioni meteo ci segnalano la presenza di una certa nuvolosità al Nord e la possibilità, con il passare delle ore, che si verifichino temporali attorno alle zone montuose ma, isolatamente, anche sulla valle padana e in Liguria. Nel resto del Paese il tempo rimane in prevalenza ancora soleggiato, nonostante alcuni annuvolamenti sparsi sulle regioni centrali tirreniche, lungo la dorsale e qualche velatura sulle Isole.

Nella tarda serata, però, si preannuncia un marcato peggioramento con precipitazioni temporalesche localmente intense, su gran parte delle regioni settentrionali e in Toscana, Umbria e Lazio.

Giovedì, invece, si potranno verificare piogge e temporali localmente intensi su:

nord ed est del Piemonte

Lombardia

Levante ligure

Nordest

regioni centrali tirreniche

Nel pomeriggio i fenomeni si concentreranno soprattutto su Emilia e Triveneto. Al Sud e sulle Isole il sole e il caldo continueranno a farla da padroni con temperature massime intorno ai 36-37 gradi soprattutto su Sardegna e Sicilia.

Venerdì 9 settembre, infine, ci potrà essere il rischio di rovesci o isolati temporali tra la Lombardia, il Triveneto, l'Emilia e l'alta Toscana. Nella seconda parte della giornata il tempo tenderà invece a migliorare un po' ovunque.