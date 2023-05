Meteo: tempo variabile, molto instabile e fresco. Ecco dove e quando

L'Italia è alle prese con un fase climatica instabile e variabile che durerà per diversi giorni. Il primo fine settimana di maggio segna una inversione di marcia dopo una lunga fase di stabilità con temperature e valori al di sopra della norma del periodo. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia: tornano piogge e temporali da Nord e Sud

Dopo una fase di clima stabile e mite con temperature quasi estive e picchi di anche 26-27°, l'Italia sarà investita da una nuova fase di maltempo complice il passaggio di una serie di perturbazioni che saranno accompagnate da afflussi di aria più fresca di origine nord atlantica. La perturbazione n.1 di maggio sta transitando in queste ore sull’Europa centrale interessando principalmente il Nord Italia dove si sono registrate piogge e rovesci anche localmente intensi. Nelle prossime ore è previsto l'arrivo della perturbazione n.2 del mese di origine nord africana che colpirà le Isole e successivamente anche il Centro-Sud. Se da martedì gli effetti della perturbazione n.2 tenderanno ad esaurirsi, il Nord da martedì 9 maggio dovrà farei conti con una nuova fase di maltempo che porterà precipitazioni abbondanti che con il passare delle ore si estenderanno verso il Nord-Ovest e Centro-Sud. Questa nuova fase di maltempo segnerà anche un calo delle temperature con valori anche al di sotto della media del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, domenica 7 maggio: cielo in gran parte nuvoloso al Nord, mentre nel resto del paese bel tempo con qualche nuvola passeggera. Piogge e temporali, invece, nelle regioni di Nord-Ovest, ma anche in Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto occidentale. In calo le temperature massime.

Meteo, le previsioni della prossima settimana di Maggio

Lunedì 8 maggio clima perlopiù instabile con nuvole e piogge che interesseranno tutto il Centro-Nord, ma anche riviere liguri, settore dell’alto Adriatico, coste toscane e marchigiane. Piogge e rovesci non sono da escludersi al Sud e sulle Isole. In calo le temperature. La giornata di martedì 9 maggio sarà di transizione: al Sud si faranno sentire gli ultimi effetti della perturbazione, mentre le zone di Nord-Ovest dovranno fare i conti con un nuovo fronte freddo. La situazione è instabile con piogge al Sud e nuvole al Nord, anche se con l'arrivo della sera sono previsti temporali, anche intensi, tra Valle d’Aosta, alto Piemonte e ovest della Lombardia. Le temperature in calo ovunque con valori che in alcune zone saranno anche inferiori alla norma.

Nella giornata di mercoledì 10 maggio l'arrivo di una nuova perturbazione interesserà tutta la zona di Nord-Est con piogge e rovesci abbondanti che raggiungeranno anche Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Al Nord-Ovest, invece, possibili schiarite anche se il clima resta instabile con il rischio piogge. Le temperature ancora in calo lungo tutto lo stivale. La situazione non dovrebbe migliorare neppure da giovedì 11 maggio quando la perturbazione si allontanerà verso i Balcani, ma tutto il Mediterraneo centrale e l’Italia saranno sede di una circolazione depressionaria e di una massa d’aria instabile che farà registrare nuove piogge e previsioni meteo al momento ancora incerte.