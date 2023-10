Meteo, tempo variabile in Italia. Nel weekend torna il maltempo: ecco dove

Dopo una forte ondata di maltempo, l'Italia deve fare i conti con un clima instabile e variabile destinato a durare però qualche giorno. Tra giovedì e venerdì, infatti, è previsto un peggioramento con l'arrivo di una nuova perturbazione che si farà sentire lungo tutto lo stivale. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, parziale miglioramento del tempo: ma è solo una fase instabile

Dopo il passaggio di una serie di perturbazioni che, in alcuni regioni hanno fatto registrare danni e disagi come a Roma e in Friuli Venezia Giulia, l'Italia vive una fase climatica instabile e variabile destinata a durare fino a giovedì e venerdì. Con l'arrivo del fine settimana, infatti, è atteso un peggioramento del clima con il ritorno di piogge e maltempo. Il colpo di coda della perturbazione si è fatta sentire in queste ore nelle regioni del Sud e Sicilia con piogge, anche localmente intensi, e fenomeni temporaleschi che hanno stemperato quelle temperature ancora miti.

La presenza di correnti atlantiche sul nostro continente e nel Mediterraneo spingono all'arrivo di nuove perturbazioni. A cominciare dall n.7 di ottobre indirizzata verso le Alpi con il rischio di qualche pioggia anche in Sardegna, Toscana e Lazio. Nella giornata di giovedì 26 ottobre è previsto l'arrivo della perturbazione n.8 del mese che sarà ancora più intensa e porterà una nuova fase di mlatempo al Centro-Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, giovedì 26 ottobre: alternanza di nuvole e schiarite con tempo bello e piogge in buona parte del versante tirrenico, Alpi e regioni di Nord-Est. Le temperature massime si mantengono stabili o in lieve aumento.

Le previsioni meteo del weekend: che tempo farà?

La parte finale della settimana che coincide con l'ultimo weekend di ottobre è condizionata da un flusso di correnti occidentali che spingono verso il nostro paese nuove perturbazioni e aria mite. Nella notte tra giovedì e venerdì 27 ottobre è previsto il passaggio di una intensa perturbazione che riporterà piogge e maltempo lungo tutto lo stivale con fenomeni intensi sulle Alpi occidentali, Lombardia, Nord-Est e settore del Levante Ligure. Si tratta di una fase passeggera, visto che con il passare delle ore il tempo migliorerà con il maltempo indirizzato verso Umbria, Lazio, Campania e alta Calabria tirrenica. Le temperature ancora su valori miti per il mese di ottobre.

Per il weekend sabato 28 e domenica 29 ottobre, le previsioni delineano condizioni di variabilità meteorologica, ma senza il rischio di piogge e temporali. Da segnalare qualche sporadico episodio nella giornata di sabato 28 ottobre nell'area del Levante Ligure, sul Lazio, Nord-Est e aree prealpine della Lombardia. Domenica 29 ottobre bel tempo con il rischio di qualche veloce pioggia Liguria e alto Piemonte. Clima perlopiù mite da Nord a Sud.