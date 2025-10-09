FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Tempo stabile e clima mite, ma non per tutti. Le previsioni da gi...

Tempo stabile e clima mite, ma non per tutti. Le previsioni da giovedì 9 ottobre

Ottobrata al via con tanto sole e temperature oltre la media, ma aumenta il rischio di nebbia e arriva anche qualche pioggia.
Previsione9 Ottobre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione9 Ottobre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

L'alta pressione si sta estendendo verso l'Italia, dando il via a una fase meteo segnata da un tempo per lo più stabile e un clima insolitamente mite per la stagione con l'afflusso di aria più calda anche al Sud. Anche sulle regioni meridionali si sta infatti attenuando rapidamente il flusso di correnti settentrionali, con forti venti di Tramontana responsabili di temperature inferiori alla norma.

Fino a domenica quasi tutto il Paese vivrà quelle che potremmo definire una “ottobrata”, cioè una fase di stabilità atmosferica e di clima diurno mite, con valori di diversi gradi oltre la media al Centro-Nord. Faranno eccezione la Sardegna e la Sicilia, ai margini dell’anticiclone e che subiranno gli effetti di un debole vortice ciclonico in formazione nel Mediterraneo occidentale (perturbazione nr. 2 di ottobre), responsabile da venerdì di condizioni di instabilità a partire dalla Sardegna.

Vale la pena evidenziare che la persistenza di condizioni di stabilità atmosferica favorirà da sabato la possibile formazione di nebbie nelle ore più fredde in Val Padana, e un graduale aumento del livello degli inquinanti.

Previsioni meteo per giovedì 9 ottobre

Oggi in Sardegna nuvolosità in aumento nel corso della giornata, con qualche debole pioggia o isolato rovescio non escluso. Nubi irregolari fin dal mattino anche al Nord-Est, con possibili brevi piogge nel pomeriggio sulle Alpi venete e friulane; migliora in serata. Nelle altre regioni tempo in prevalenza soleggiato, nonostante il passaggio di velature e locali annuvolamenti sull’appennino settentrionale.
Venti di Tramontana in decisa attenuazione, salvo gli ultimi rinforzi tra il Canale d’Otranto e lo Ionio. Temperature massime in aumento al Sud e in Sicilia; notevole escursione termica al Centro-Nord, con valori all’alba intorno o poco sotto i 10 gradi e massime fino a 22-24 gradi.

Previsioni meteo per venerdì 10 ottobre

Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni della Penisola; possibile formazione nelle ore notturne di nebbia in banchi o foschie nella Val Padana orientale. Più nuvole e instabilità in Sardegna e nel centro-nord della Sicilia, con piogge intermittenti e qualche rovescio.
Temperature in contenuto rialzo quasi ovunque, tranne in Sardegna. Venti deboli, con moderati rinforzi nei Canali di Sicilia e Sardegna.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: l'Italia vive la sua "ottobrata"! Tanto sole, con qualche eccezione
    Previsione9 Ottobre 2025

    Meteo: l'Italia vive la sua "ottobrata"! Tanto sole, con qualche eccezione

    Tempo stabile e tanto sole sull'Italia che almeno fino a domenica 12 vivrà quella che viene definita "ottobrata". Qualche pioggia sarà possibile.
  • Meteo, 9-10 ottobre con caldo fuori stagione: fino a 26 gradi
    Previsione8 Ottobre 2025

    Meteo, 9-10 ottobre con caldo fuori stagione: fino a 26 gradi

    Ottobrata in arrivo con tempo stabile e temperature anomale soprattutto al Centro-nord. Venerdì instabile in Sardegna. Le previsioni meteo
  • Meteo, "ottobrata" al via: sole e punte intorno ai 25 gradi: le previsioni
    Previsione8 Ottobre 2025

    Meteo, "ottobrata" al via: sole e punte intorno ai 25 gradi: le previsioni

    Alta pressione in rinforzo sull'Italia con una fase stabile e molto mite. Ancora forte Tramontana al Sud. Le previsioni meteo dell'8-9 ottobre
  • Meteo, alta pressione in rinforzo: sole e aria molto mite
    Previsione8 Ottobre 2025

    Meteo, alta pressione in rinforzo: sole e aria molto mite

    Le temperature tornano sopra la norma in molte zone. Al Sud ancora intensi venti di Tramontana. Le previsioni meteo dell'8-9 ottobre
Ultime newsVedi tutte
Meteo: 12-13 ottobre con sole e clima mite! Da martedì 14 cambia tutto: la tendenza
Tendenza9 Ottobre 2025
Meteo: 12-13 ottobre con sole e clima mite! Da martedì 14 cambia tutto: la tendenza
Sia domenica 12 che lunedì 13 saranno giornate segnate da tempo stabile, soleggiato e clima mite. Poi da martedì 14 tornano piogge e freddo.
Meteo, weekend stabile e mite poi aria fredda? La tendenza
Tendenza8 Ottobre 2025
Meteo, weekend stabile e mite poi aria fredda? La tendenza
Secondo weekend di ottobre soleggiato e molto mite con solo qualche episodio instabile sulle Isole. Da martedì 14 ottobre probabile cambio di scenario. La tendenza meteo
Meteo, 10-12 settembre stabili e miti quasi ovunque: la tendenza
Tendenza7 Ottobre 2025
Meteo, 10-12 settembre stabili e miti quasi ovunque: la tendenza
Parte finale della settimana con alta pressione su buona parte del Paese e clima molto mite. In Sardegna si sentirà l'influsso di un'area instabile. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Ottobre ore 11:08

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154