Meteo, 9-10 ottobre con caldo fuori stagione: fino a 26 gradi

Nel corso della giornata di domani, giovedì 9 ottobre, andrà rapidamente ad attenuarsi anche sull’Italia meridionale il flusso di correnti settentrionali, con forti venti di Tramontana responsabili di temperature inferiori alla norma. Nel frattempo l’alta pressione dall’Europa occidentale si espande verso la nostra Penisola, garantendo condizioni in prevalenza stabili e portando aria più mite anche al Sud.

Fino a domenica quasi tutto il Paese vivrà quelle che potremmo definire una “ottobrata”, cioè una fase di stabilità atmosferica e di clima diurno mite, con valori di diversi gradi oltre la media al Centro-Nord. Faranno eccezione la Sardegna e la Sicilia, ai margini dell’anticiclone e che subiranno gli effetti di un debole vortice ciclonico in formazione nel Mediterraneo occidentale (perturbazione nr. 2 di ottobre), responsabile da venerdì di condizioni di instabilità a partire dalla Sardegna.

Vale la pena evidenziare che la persistenza di condizioni di stabilità atmosferica favorirà da sabato la possibile formazione di nebbie nelle ore più fredde in Val Padana, e un graduale aumento del livello degli inquinanti.

Previsioni meteo per giovedì 9 ottobre

In Sardegna nuvolosità in aumento nel corso della giornata, con qualche debole pioggia o isolato rovescio non escluso. Nubi irregolari fin dal mattino anche al Nord-Est, con possibili brevi piogge nel pomeriggio sulle Alpi venete e friulane; migliora in serata. Nelle altre regioni tempo in prevalenza soleggiato, nonostante il passaggio di velature e locali annuvolamenti sull’appennino settentrionale.

Venti di Tramontana in decisa attenuazione, salvo gli ultimi rinforzi tra il Canale d’Otranto e lo Ionio. Temperature massime in aumento al Sud e in Sicilia; notevole escursione termica al Centro-Nord, con valori all’alba intorno o poco sotto i 10 gradi e massime fino a 22-24 gradi.

Previsioni meteo per venerdì 10 ottobre

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni della Penisola; possibile formazione nelle ore notturne di nebbia in banchi o foschie nella Val Padana orientale. Più nuvole e instabilità in Sardegna e nel centro-nord della Sicilia, con piogge intermittenti e qualche rovescio.

Temperature in contenuto rialzo quasi ovunque, tranne in Sardegna. Venti deboli, con moderati rinforzi nei Canali di Sicilia e Sardegna.