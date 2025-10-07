FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, 10-12 settembre stabili e miti quasi ovunque: la tendenza

Parte finale della settimana con alta pressione su buona parte del Paese e clima molto mite. In Sardegna si sentirà l'influsso di un'area instabile. La tendenza meteo
Tendenza7 Ottobre 2025 - ore 11:47 - Redatto da Meteo.it
La parte finale della settimana sarà all’insegna del tempo stabile e anticiclonico su buona parte del nostro Paese. Faranno eccezione a tratti le isole maggiori, in particolare la Sardegna, dove si potrà avvertire l’influsso di un’area di bassa pressione presente sul Mediterraneo occidentale. Il clima sarà mite su tutto il Paese con valori oltre la norma.

Nel dettaglio venerdì 10 ottobre avremo un cielo sereno o poco nuvoloso sul Centro-nord, mentre al Sud e sulla Sicilia transiterà della nuvolosità passeggera. In Sardegna il cielo risulterà più nuvoloso con rovesci isolati al mattino lungo il mar Tirreno e in giornata possibili anche nelle zone interne.

Tendenza meteo: parte finale della settimana stabile e mite con l'eccezione della Sardegna

Sabato 11 ottobre si verificheranno pochi cambiamenti grazie all’alta pressione che si rinforzerà soprattutto sull’Europa centrale e sul Nord Italia. Ci sarà la possibilità di qualche rovescio nel sud e nelle zone interne della Sardegna. Non si escludono brevi rovesci anche sulla Sicilia orientale e nelle zone interne dell’Isola. Temperature in leggero aumento quasi ovunque.
Probabilmente, sulla base degli ultimi aggiornamenti disponibili, la situazione resterà simile anche nella giornata di domenica. Non si esclude qualche banco di nebbia sulla Val Padana.

