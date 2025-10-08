Meteo, alta pressione in rinforzo: sole e aria molto mite

Sull’Italia meridionale resta per il momento attiva una intensa e fresca corrente settentrionale, che si manifesta con una ventilazione di Tramontana localmente fino a burrascosa, alimentata dalla circolazione depressionaria stazionaria sul Mar Egeo. Nella seconda parte della settimana questa depressione si allontanerà definitivamente verso il Mar Nero: nel contempo l’alta pressione, che adesso preme dall’Europa occidentale verso la regione alpina, si allungherà in parte verso sudest, consentendo anche al Meridione la cessazione del vento da nord e l’afflusso di aria più mite mentre, fino a mercoledì, si registreranno temperature ancora inferiori alla norma. In altre parole, tra giovedì e domenica quasi tutto il Paese vivrà la classica “ottobrata” italiana: una fase di stabilità atmosferica e di clima diurno molto mite, con temperature diurne diffusamente vicine alla soglia dei 25 gradi e con picchi di poco superiori. Per il Centro-Nord si tratta di valori anche di 4-5 gradi superiori alla norma, tipici di fine estate. Unica eccezione la Sardegna, che rischia di restare ai margini della struttura anticiclonica e di risentire, al contrario, degli effetti di una debole area ciclonica in isolamento tra la Penisola iberica e il Mediterraneo occidentale (perturbazione n.2 di ottobre) responsabile, a partire da venerdì, di un aumento dell’instabilità atmosferica sull’isola.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 8 ottobre

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato ovunque, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Da segnalare ancora qualche modesto annuvolamento su Molise, zone interne del Sud peninsulare e sulla Sicilia tirrenica, ma senza fenomeni. In giornata tendenza a velature al Nord e ad un aumento delle nubi basse in Liguria. Venti: persiste la Tramontana da moderata a forte su Molise, regioni meridionali, Sicilia e mari prospicienti, con raffiche fino a 60-70 Km/h. Mari: fino a molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio al largo. Temperature in lieve aumento. All’alba l’aria resta frizzante al Centro-Nord, con valori sotto i 10 gradi. Clima diurno molto mite al Nord, regioni tirreniche e Isole, con punte di 23-24 gradi, fino a 25-26 sulla Sardegna.

Previsioni meteo per giovedì 9 ottobre

Sulla Sardegna nuvolosità in aumento nel corso della giornata, ma con tempo asciutto probabilmente fino alla tarda serata. Per il resto, tempo in prevalenza soleggiato, nonostante il passaggio di nubi ad alta quota sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, in mattinata anche al Nord. Venti di Tramontana in evidente attenuazione, salvo gli ultimi rinforzi tra il Canale d’Otranto e lo Ionio orientale. Temperature: massime in ulteriore aumento al Sud e sulla Sicilia. Resta marcata l’escursione termica al Centro-Nord, con valori all’alba spesso sotto i 10 gradi e massime fino a 24-25 gradi: picchi di 26 gradi su Toscana, Lazio, Sardegna e Sicilia.