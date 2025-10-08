FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, "ottobrata" al via: sole e punte intorno ai 25 gradi: le previsioni

Alta pressione in rinforzo sull'Italia con una fase stabile e molto mite. Ancora forte Tramontana al Sud. Le previsioni meteo dell'8-9 ottobre
Previsione8 Ottobre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Sull’Italia meridionale resta per il momento attiva un’intensa e fresca corrente settentrionale, con venti di Tramontana anche forti, alimentata dalla circolazione depressionaria posizionate sul Mar Egeo. Nella seconda parte della settimana questa depressione si allontanerà e l’alta pressione, che per il momento dall’Europa occidentale raggiunge le Alpi, si allungherà su tutta la nostra Penisola, portando aria più mite anche al Sud. Quindi tra giovedì e domenica quasi tutto il Paese vivrà una classica “ottobrata”: una fase di stabilità atmosferica e di clima diurno molto mite, con temperature massime anche prossime ai 25 gradi. Per il Centro-Nord si tratta di valori di alcuni gradi superiori alla norma. Farà eccezione la Sardegna, che resterà ai margini dell’anticiclone e anzi subirà gli effetti di una debole area ciclonica (perturbazione nr. 2 di ottobre), responsabile da venerdì, di condizioni di instabilità nell’isola.

Previsioni meteo per mercoledì 8 ottobre

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato ovunque. Da segnalare qualche modesto annuvolamento in Sardegna, Molise, Puglia, zone interne del Sud e della Sicilia, ma senza piogge. Entro fine giornata velature ina arrivo al Nord e nubi in aumento in Liguria. Insite la Tramontana da moderata a forte su Molise, regioni meridionali e Sicilia e sui relativi mari; restano molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio al largo. Temperature in lieve aumento, con un clima diurno molto mite al Nord, regioni tirreniche e Isole.

Previsioni meteo per giovedì 9 ottobre

Sulla Sardegna nuvolosità in aumento nel corso della giornata, ma con tempo asciutto probabilmente fino alla tarda serata. Nelle altre regioni tempo in prevalenza soleggiato, nonostante il passaggio di velature al Centro-Sud e Sicilia, in mattinata anche al Nord. Venti di Tramontana in decisa attenuazione, salvo gli ultimi rinforzi tra il Canale d’Otranto e lo Ionio. Temperature massime in ulteriore aumento al Sud e in Sicilia; notevole escursione termica al Centro-Nord, con valori all’alba anche sotto i 10 gradi e massime fino a 24-25 gradi.

