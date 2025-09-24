FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, tempo ancora instabile con piogge e temporali: le previsioni da giovedì 25 settembre

Domani piogge in attenuazione, ma il tempo resta instabile per tutto il resto della settimana. Temperature in calo con valori anche sotto la media
Previsione24 Settembre 2025 - ore 11:59 - Redatto da Meteo.it
Per il resto della settimana l’Italia sarà alle prese con una instabilità a tratti anche marcata, a causa di un vasto vortice depressionario ricolmo di aria fresca che rimarrà pressoché stabile a ridosso della nostra penisola, ostacolato da un massiccio blocco anticiclonico in consolidamento in queste ore sull’Europa settentrionale. In pratica si verrà a creare una circolazione atmosferica opposta rispetto a quella che ha interessato l’area euro-mediterranea la scorsa settimana, ossia alta pressione, stabilità e temperature sopra la media nei Paesi nordici, correnti perturbate e clima relativamente fresco nei settori meridionali del continente.

Sul nostro Paese saranno quindi frequenti le fasi piovose, in un contesto di variabilità che vedrà comunque anche delle pause e momenti soleggiati. Le temperature, in ulteriore diminuzione, scenderanno al di sotto della media, dapprima al Centro-Nord e in Sardegna, nel fine settimana anche al Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 25 settembre

Domani al mattino un po’ di nuvole al Nord-Est, schiarite ampie nel resto del Paese, con possibili banchi di nebbia nella Val padana occidentale.
Nel pomeriggio nuvolosità in aumento al Centro-Nord e in Sardegna, con isolate piogge e brevi temporali su Alpi, Nord-Ovest e alta Toscana. Maggiori schiarite al Sud e in Sicilia con delle velature. Quota neve intorno a 2000-2200 metri lungo l’arco alpino. Alla sera rovesci e temporali in arrivo anche sulle Venezie.

Temperature minime in calo; piuttosto fresco al Nord al primo mattino. Massime in generale stazionarie o in leggera diminuzione; valori sotto la media al Centro-Nord, basso Tirreno e Sardegna, nella norma altrove.

Le previsioni meteo per venerdì 26 settembre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale al Nord-Ovest, Veneto, Alpi orientali e alta Toscana; neve oltre 1700-2000 metri lungo l’arco alpino. Tempo più stabile e soleggiato altrove, a parte un po’ di nubi all’estremo Sud, con possibili isolate piogge o rovesci sulla Sicilia nel pomeriggio.

Temperature massime in ulteriore calo al Nord e in Sicilia, in lieve ripresa in Sardegna, quasi stazionarie altrove; valori decisamente sotto la media al Nord-Ovest. Venti quasi ovunque deboli. Mari poco mossi, eccetto il Ligure che resta mosso.

