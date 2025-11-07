Meteo weekend: maltempo al Centro-Sud con rischio di fenomeni intensi. Le previsioni da sabato 8 novembre

Nel secondo fine settimana di novembre le condizioni meteo saranno influenzate dal passaggio di due diverse perturbazioni atlantiche, molto ravvicinate tra loro, che saranno responsabili di un peggioramento nelle regioni centro-meridionali.

La prima perturbazione è già in transito sull’Italia e abbandonerà il Sud nella mattinata di sabato, seguita a ruota da un secondo sistema perturbato che investirà dapprima la Sardegna per poi raggiungere tra sabato sera e domenica anche la Sicilia e il resto del Sud, coinvolgendo marginalmente anche le regioni centrali. Attenzione perché non possiamo escludere fenomeni localmente molto intensi e abbondanti, sotto forma di nubifragi, con conseguenti situazioni di criticità.

Ai margini resterà il Nord, dove nel frattempo proseguirà la stabilità atmosferica, favorevole alla formazione di locali nebbie o nubi basse sulla valle padana, ma soprattutto un peggioramento della qualità dell’aria a causa delle crescenti concentrazioni di smog e inquinanti atmosferici in prossimità del suolo.

Le previsioni meteo per sabato 8 novembre

Tra la notte e il primo mattino ultime precipitazioni tra Abruzzo, Molise e regioni del Sud peninsulare. Strati di nubi basse su Emilia Romagna e Marche, cielo sereno o poco nuvoloso altrove, ma con tendenza a un rapido peggioramento su Sardegna e ovest Sicilia dove giungeranno le prime locali piogge. Dal pomeriggio fenomeni più diffusi sulla Sardegna, in successiva estensione alla Campania, nella notte anche al resto della Sicilia, a Basilicata e Puglia. Il tempo resta in prevalenza soleggiato al Nord e su Toscana, Umbria e alto Lazio.

Temperature per lo più stazionarie o in lieve flessione. Venti moderati sui mari di ponente e su quelli meridionali, che risulteranno mossi.

Le previsioni meteo per domenica 9 novembre

Al Nord, su Toscana, Umbria e alto Lazio tempo in prevalenza soleggiato, salvo la presenza di nubi basse o locali nebbie al mattino presto in pianura tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese, con precipitazioni sparse e intermittenti su Lazio, Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Isole maggiori. Saranno probabili rovesci o temporali, localmente intensi e abbondanti al Sud e sulla Sicilia. Generale attenuazione dei fenomeni nel corso della notte.

Temperature senza grandi variazioni. Valori all’alba localmente vicini allo zero a bassa quota al Nord, con qualche brinata. Venti da moderati a forti a rotazione ciclonica su mari e regioni centro-meridionali. Mari: fino a molto mossi il mare di Sardegna e i Canali delle Isole.