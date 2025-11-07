FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo weekend: maltempo al Centro-Sud con rischio di fenomeni int...

Meteo weekend: maltempo al Centro-Sud con rischio di fenomeni intensi. Le previsioni da sabato 8 novembre

Due perturbazioni sull'Italia: nel mirino il Sud, le Isole e parte del Centro. Attenzione al rischio di fenomeni intensi, con possibili nubifragi
Previsione7 Novembre 2025 - ore 12:19 - Redatto da Meteo.it
Previsione7 Novembre 2025 - ore 12:19 - Redatto da Meteo.it

Nel secondo fine settimana di novembre le condizioni meteo saranno influenzate dal passaggio di due diverse perturbazioni atlantiche, molto ravvicinate tra loro, che saranno responsabili di un peggioramento nelle regioni centro-meridionali.
La prima perturbazione è già in transito sull’Italia e abbandonerà il Sud nella mattinata di sabato, seguita a ruota da un secondo sistema perturbato che investirà dapprima la Sardegna per poi raggiungere tra sabato sera e domenica anche la Sicilia e il resto del Sud, coinvolgendo marginalmente anche le regioni centrali. Attenzione perché non possiamo escludere fenomeni localmente molto intensi e abbondanti, sotto forma di nubifragi, con conseguenti situazioni di criticità.
Ai margini resterà il Nord, dove nel frattempo proseguirà la stabilità atmosferica, favorevole alla formazione di locali nebbie o nubi basse sulla valle padana, ma soprattutto un peggioramento della qualità dell’aria a causa delle crescenti concentrazioni di smog e inquinanti atmosferici in prossimità del suolo.

Le previsioni meteo per sabato 8 novembre

Tra la notte e il primo mattino ultime precipitazioni tra Abruzzo, Molise e regioni del Sud peninsulare. Strati di nubi basse su Emilia Romagna e Marche, cielo sereno o poco nuvoloso altrove, ma con tendenza a un rapido peggioramento su Sardegna e ovest Sicilia dove giungeranno le prime locali piogge. Dal pomeriggio fenomeni più diffusi sulla Sardegna, in successiva estensione alla Campania, nella notte anche al resto della Sicilia, a Basilicata e Puglia. Il tempo resta in prevalenza soleggiato al Nord e su Toscana, Umbria e alto Lazio.
Temperature per lo più stazionarie o in lieve flessione. Venti moderati sui mari di ponente e su quelli meridionali, che risulteranno mossi.

Le previsioni meteo per domenica 9 novembre

Al Nord, su Toscana, Umbria e alto Lazio tempo in prevalenza soleggiato, salvo la presenza di nubi basse o locali nebbie al mattino presto in pianura tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese, con precipitazioni sparse e intermittenti su Lazio, Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Isole maggiori. Saranno probabili rovesci o temporali, localmente intensi e abbondanti al Sud e sulla Sicilia. Generale attenuazione dei fenomeni nel corso della notte.
Temperature senza grandi variazioni. Valori all’alba localmente vicini allo zero a bassa quota al Nord, con qualche brinata. Venti da moderati a forti a rotazione ciclonica su mari e regioni centro-meridionali. Mari: fino a molto mossi il mare di Sardegna e i Canali delle Isole.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Due perturbazioni sull'Italia tra venerdì 7 e il weekend: le zone a rischio pioggia
    Previsione7 Novembre 2025

    Due perturbazioni sull'Italia tra venerdì 7 e il weekend: le zone a rischio pioggia

    Al via una nuova fase instabile: tra venerdì e il weekend due perturbazioni porteranno piogge e temporali localmente intensi. Le previsioni meteo
  • Meteo 7 novembre: torna il maltempo! Attenzione: rischio di temporali intensi
    Previsione7 Novembre 2025

    Meteo 7 novembre: torna il maltempo! Attenzione: rischio di temporali intensi

    Tra venerdì 7 e il fine settimana dell'8-9 novembre una fase di maltempo coinvolgerà il Centro-Sud e le Isole maggiori. Tempo più stabile al Nord
  • Meteo: venerdì 7 al via una fase di maltempo con piogge intense e forti venti
    Previsione6 Novembre 2025

    Meteo: venerdì 7 al via una fase di maltempo con piogge intense e forti venti

    Tra venerdì 7 e il fine settimana dell'8-9 novembre due perturbazioni porteranno maltempo intenso al Centro-Sud e nelle Isole: previsioni meteo.
  • Meteo: oggi (6 novembre) ultime ore di stabilità. Poi peggiora: ecco dove
    Previsione6 Novembre 2025

    Meteo: oggi (6 novembre) ultime ore di stabilità. Poi peggiora: ecco dove

    Oggi (6 novembre) ancora un po' di stabilità sull'Italia dove, in serata, saranno evidenti i primi segnali di peggioramento. Le previsioni meteo.
Ultime newsVedi tutte
Torna l'alta pressione: estate di San Martino tra sole e nebbie. La tendenza da lunedì 10 novembre
Tendenza7 Novembre 2025
Torna l'alta pressione: estate di San Martino tra sole e nebbie. La tendenza da lunedì 10 novembre
Alta pressione in rinforzo a inizio settimana: l'estate di San Martino mette in pausa l'autunno con tempo stabile e clima mite: la tendenza meteo
Meteo: weekend di maltempo con temporali e forti venti. Le zone colpite
Tendenza6 Novembre 2025
Meteo: weekend di maltempo con temporali e forti venti. Le zone colpite
La tendenza meteo per il fine settimana dell'8-9 novembre indica l'arrivo di una nuova e intensa perturbazione (la n.3) con forti temporali.
Meteo weekend, vortice ciclonico verso il Sud: la tendenza
Tendenza5 Novembre 2025
Meteo weekend, vortice ciclonico verso il Sud: la tendenza
Weekend dell'8-9 novembre con piogge e temporali al Sud a causa di un vortice di bassa pressione. Più stabile al Nord. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 07 Novembre ore 17:40

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154