Meteo Usa, tempesta di neve sugli stati del Medio Atlantico: fino 25 centimetri di neve in Virginia e West Virginia

Una tempesta invernale si è abbattuta sugli stati Usa del medio Atlantico facendo registrare degli accumuli di neve e ghiaccio da record. In particolare tra gli stati più colpiti ci sono gran parte della Virginia e della Virginia Occidentale come comunicato dal National Weather Service.

Neve in America: scatta lo stato d'emergenza in Virginia

Negli ultimi giorni una tormenta di neve ha colpito buona parte degli Stati Uniti d'America con danni e disagi alla circolazione e non solo. Nello stato della Virginia è caduta tanta di quella neve da spingere Glenn Youngkin, il governatore, a dichiarare lo stato di emergenza e la chiusura di tutte le scuole e gli uffici governativi.

❄️Department of Transportation crews were back at it last night as heavy snow blanketed the northeast overnight!#virginia #snow #winter #foxweather pic.twitter.com/XCqUXIDpbJ — FOX Weather (@foxweather) February 12, 2025

In alcune zone della Virginia settentrionale e centrale e della Virginia Occidentale orientale si sono accumulati fino a 25 cm circa di neve, mentre nel Kentucky, Virginia Sud-Occidentale e Roanoke Valley si sono registrati quasi 1,5 cm di ghiaccio che hanno causato interruzioni di corrente, ma anche danni agli alberi. Intanto l'ufficio del servizio meteorologico di Blacksburg, Virginia, ha avvisato i cittadini ad evitare di mettersi in viaggio per la presenza di neve e ghiaccio sulle strade.

Ondata di freddo in America: si registrano diverse vittime per la neve

Non solo, in alcune zone dell'East Tennessee, i meteorologi hanno comunicato il possibile rischio di inondazioni per la tempesta di neve con il rischio di temporali e fino a 20 cm di pioggia. L'Us Army Corps of Engineers si è mobilitato per attivare misure preventive mirate a catturare il deflusso e mitigare così il rischio di inondazioni. Intanto il National Park Service ha chiuso una parte della George Washington Memorial Parkway, una stretta autostrada che si snoda attraverso i boschi lungo il fiume Potomac. Gli avvisi di allerta meteo per tempeste di neve e piogge si sono estesi dal Kentucky al New Jersey meridionale.

🚨 Breaking: Virginia Declares State of Emergency



A #snow & ice #Storm is hitting the Mid-Atlantic, causing major disruptions!



-700 crashes statewide (Feb 11)

-Residents urged to stay off roads & prepare for power outages due to ice buildup on power lines & trees#Virginia pic.twitter.com/tgO0OF8cch — GlobeUpdate (@Globupdate) February 12, 2025

A Detroit si registrano anche due vittime: due bambini di età inferiore ai 10 anni sono morti probabilmente per esposizione al freddo dopo essere stati trovati con altri membri della famiglia all'interno di un furgone nel parcheggio di un casinò. Anche nella contea di Multnomah in Oregon si è registrata la morte di una persona per ipotermia. Il grande freddo ha visto in diversi Stati dell'America i cittadini distribuire sacchi a pelo, giacche, guanti e altri indumenti per il freddo a chiunque ne avesse bisogno per evitare altre vittime.