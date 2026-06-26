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Meteo, svolta a inizio luglio: l’anticiclone perde forza e possibile tregua dal caldo

L'ondata di calore raggiunge il suo picco nell'ultimo weekend di giugno. Dai primi di luglio primo indebolimento dell'anticiclone.
Clima26 Giugno 2026 - ore 12:55 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima26 Giugno 2026 - ore 12:55 - Redatto da Redazione Meteo.it

Al via l'ultimo weekend di giugno 2026 all'insegna del grande caldo africano con il picco di questa seconda intensa ondata di calore. Dai primi luglio è previsto il primo indebolimento dell'anticiclone. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, caldo ed afa nel weekend in Italia

La parte finale della settimana è nel pieno dell'anticiclone nord-africano. La seconda intensa ondata di calore raggiunge il picco con temperature da record e picchi fino a 40° in gran parte d'Italia. Anche la notte le temperature minime non calano di un grado con valori anche oltre i 26° con il fenomeno delle notti tropicali. L'anticiclone nord-africano, dopo aver colpito l'Europa con caldo afoso e temperature anomale, raggiunge il suo picco nell'ultimo weekend di giugno anche nel nostro Paese con giornate soleggiate e solo qualche temporale di calore nelle zone di montagna. Il caldo continua ad intensificarsi con temperature che raggiungeranno i 35° in gran parte del Paese e picchi fino a 40°. La seconda intensa ondata di calore sarà protagonista anche all'inizio della prossima settimana per poi attenuarsi nei primi giorni di luglio 2026 con un deciso calo tra giovedì 2 e sabato 4 luglio 2026.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 26 giugno 2026: cielo sereno o poco nuvoloso su Calabria. Dal pomeriggio nuvole in aumento con il rischio di temporali isolati su Alpi, Appennino Ligure, zone montuose del Lazio, Appennino Meridionale, rilievi della Sicilia e montagne della Sardegna. Le piogge potrebbero farsi sentire anche lungo le coste della Calabria Tirrenica e della Sicilia Meridionale con rovesci isolati anche sulle Alpi Centrali e Orientali. Dal punto di vista termico, le temperature massime in crescita con valori compresi tra i 31-37° e picchi fino a 40° al Nord e zone interne del Centro.

Sabato 27 giugno 2026 giornata di sole da Nord a Sud. Dal pomeriggio nuvole in aumento sulle zone montuose della Penisola e nell’interno della Sicilia con il rischio di isolati e brevi temporali su Alpi, Appennino Ligure, Appennino Abruzzese e Molisano, rilievi della Calabria e montagne della Sicilia. Caldo sempre più afoso ed intenso con valori che sfiorano i 40°.

Meteo, piogge in Europa e dai primi di luglio indebolimento dell'ondata di calore

La tendenza meteo delinea per l'inizio della prossima settimana ancora il dominio dell'alta pressione con la seconda ondata di calore che continuerà a farsi sentire in gran parte d'Italia. Caldo ed afa non molleranno la presa anzi nelle regioni del Nord Italia sono previsti nuovi record di temperature per il mese di giugno. In Europa, invece, arrivano i primi temporali che metteranno così fine a questa lunga ed intensa ondata di calore che ha interessato diversi paesi tra cui Francia, Spagna e Regno Unito.

Nell'ultimo weekend di giugno 2026 ancora caldo diffuso con afa e temperature bollenti anche la notte con le minime in alcune zone che sfioreranno anche i 26°. Secondo gli ultimi aggiornamenti la seconda intensa ondata di calore potrebbe terminare nelle regioni del Nord dal 1° di luglio e successivamente al Centro-Sud con l'irruzione di temporali e rovesci violenti.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 26 Giugno ore 14:29

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