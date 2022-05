Meteo, stop al maltempo: arriva il primo vero caldo "estivo". Ecco dove e quando

Le previsioni meteo dei prossimi giorni di maggio in Italia sono all'insegna del caldo e finalmente della bella stagione. Stop al maltempo protagonista indiscusso del secondo weekend del mese che ha segnato il ritorno della pioggia, anche di carattere intenso, in quasi tutte le regioni.

Meteo, caldo e temperature estive da mercoledì 11 maggio

Dopo un inizio di settimana con clima variabile ed instabile, le previsioni meteo segnalano da mercoledì 11 maggio uno stravolgimento vero e proprio a causa dell'Anticiclone delle Azzorre che spazzerà via il maltempo. Da mercoledì 11 maggio, infatti, si faranno sentire tutti gli effetti dell'Anticiclone con una condizione climatica primaverile accompagnata da sole e bel tempo. Finalmente potremo dire "addio" alla pioggia dando il benvenuto al primo assaggio d'estate con una impennata delle temperature che porteranno la colonnina di mercurio al di sopra della media stagionale del periodo.

Proprio così, previste temperature in aumento da nord a sud con il termometro che supererà i 23° toccando in alcune zone anche i 30° gradi C. Cielo sereno lungo tutto lo stivale, solo al sud e in Sicilia è previsto il passaggio temporaneo di qualche nuvola nelle prime ore del pomeriggio. Per lo più cielo sereno o poco nuvoloso anche nelle zone delle Alpi, Prealpi e al centro nord dove sono previste temperature tipicamente estive.

Arriva l'estate: le temperature toccano i 30°C

Clima tipicamente estivo da nord a sud da mercoledì 11 maggio. La situazione non cambierà di molto nemmeno giovedì 12 maggio quando è previsto bel tempo e sole lungo tutto la stivale con qualche possibile nuvola passeggera nel primo pomeriggio in Liguria, nelle zone pedemontane di Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Qualche pioggia leggera, invece, potrebbe cadere lungo le Alpi del Piemonte e del Triveneto e lungo l'Appennino calabrese e i rilievi della Sicilia nord-orientale

Le temperature resteranno sostanzialmente al di sopra della media del periodo con valori tipicamente estivi. Previsti, infatti, una media di 23°C con le temperature che supereranno i 27-28°C da nord a sud con qualche picco anche più alto. Venti per lo più deboli fatta eccezione per il Libeccio nel Mar Ligure.