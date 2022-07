Meteo, stop al grande caldo: finalmente arriva aria più fresca

Secondo le ultime previsioni meteo è in arrivo uno stop al grande caldo. Finalmente arriva aria più fresca. In molti attendono questo cambiamento già da un po' a causa dei numerosi problemi causate dalle temperature record raggiunte nelle ultime settimane. Cosa dobbiamo aspettarci? Per ora l'arrivo di una nuova fase temporalesca con fenomeni localmente anche di forte intensità.

Previsioni meteo: dove si potrà godere di aria più fresca e temperature più in linea con le medie stagionali?

La situazione meteo, viste le ultime previsioni, si prepara a una svolta, in particolare per il Nord. Da quando? Tra la fine di lunedì 25 luglio e la giornata di martedì 26 luglio la coda di una perturbazione atlantica attraverserà le regioni settentrionali. Ciò favorirà la formazione di numerosi temporali, anche molto intensi a livello locale.

Successivamente vi saranno giornate a tratti instabili sempre al Nord. Al Centro-Sud, invece, proseguirà la stabilità e si potranno verificare, al massimo, alcuni temporali di calore sull’Appennino.

Ciò che tutti attendono è però l'abbassamento delle temperature. Sulle regioni settentrionali i valori dovrebbero avvicinarsi alle medie del periodo. Insomma farà comunque caldo, ma sarà sicuramente più sopportabile. Rispetto a questi ultimi giorni avremo aria più fresca e temperature vicino alla norma.

Al Centro-Sud, invece, l’ondata di calore è destinata a proseguire. Per fortuna, però, anche qui il caldo risulterà essere meno opprimente.

Le previsioni nel dettaglio

Martedì 26 luglio si alternano sole e nuvole al Nord con rovesci e temporali possibili su:

Lombardia Orientale

Liguria

regioni del Nord-Est

Nel resto d’Italia il tempo resta in prevalenza soleggiato, salvo la presenza di annuvolamenti soprattutto nelle zone montuose. Possibili rovesci, isolati, nel pomeriggio, sull’Appennino centrale e in serata fra alto Piemonte e nordovest della Lombardia. Per quanto riguarda le temperature? Massime in calo al Nord e leggermente anche al Centro. Valori compresi tra i 34-36 gradi in pianura padana e punte di 37-38 gradi al Centro-Sud.

Mercoledì 27 luglio, soprattutto tra la notte e le prime ore del mattino, potranno verificarsi temporali sulla pianura piemontese e in Liguria. Nel pomeriggio non si esclude la possibilità di rovesci o temporali isolati nel Cuneese, sulle Alpi centro orientali, sul versante adriatico dell’Appennino. I valori delle temperature massime saranno in lieve calo su: Piemonte, Lombardia settentrionale e sulle regioni del versante adriatico.

Giovedì 28 farà molto caldo al Centro-Sud, ma una nuova perturbazione, in avvicinamento dalla Francia, determinerà un aumento dell'instabilità nel corso della giornata sulle aree alpine con lo sviluppo di rovesci e temporali. Tale perturbazione potrebbe poi innescare, nella giornata di venerdì, temporali anche sulla pianura padana, sul Nord-Est e fino all'Emilia Romagna.