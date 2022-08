Meteo: stop al caldo africano, temperature nella norma. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni

La quinta intensa ondata di caldo africano è ufficialmente terminata. Dopo settimane di clima rovente, temperature da record e afa, le previsioni meteo dei prossimi giorni segnalano da Nord e Sud un clima caldo, ma accettabile con valori nella media. Scopriamo come sarà il tempo durante il secondo weekend di agosto.

Meteo, clima instabile al Sud e Isole

La coda della prima perturbazione del mese di agosto prosegue la sua corsa portando aria più fresca nelle regioni del Centro-Sud. Dopo mesi caratterizzati dall'Anticiclone Nord-Africano, le previsioni meteo delineano una situazione climatica instabile nelle regioni del Sud con valori che si assestano sulla media del periodo. I prossimi giorni sono all'insegna di un caldo accettabile senza temperature roventi complice il transito della perturbazione n.1 di agosto. Lungo tutto lo stivale previsto l'arrivo di una massa d'aria più fresca, mentre sin da giovedì 11 agosto si segnala una instabilità climatica sulle regioni meridionali e Isole.

Durante il secondo fine settimana di agosto, venerdì 12 e sabato 13, il clima sarà condizionato dalla presenza di un vortice posizionato sui Balcani che porterà un clima instabile. Le temperature saranno nella media, anche se la prossima settimana potrebbe registrarsi un rialzo termico nelle regioni del Nord.

Meteo, previsioni prossimi giorni e tendenza fino a Ferragosto

Bel tempo e sole su buona parte del paese nella giornata di giovedì 11 agosto ad eccezione dell'estremo Sud dove è possibile il passaggio di qualche nuvola. Possibili rovesci sono previsti sull’Appennino meridionale con confinamenti anche verso le coste della Calabria e della Sicilia orientale a partire dalle prime ore del pomeriggio. Non solo, la pioggia potrebbe cadere anche fra le zone interne e meridionali della Sardegna e nel basso Lazio. Le temperature restano stazionarie e in alcuni casi anche in calo.

Per venerdì 12 agosto, invece, è previsto un clima instabile all'estremo Sud con nuvole e piogge previste tra basso Tirreni e Sicilia, ma anche sul Lazio e nel Gargano. Non solo, il maltempo toccherà anche le regioni del Nord con i primi rovesci tra alto Veneto e Friuli. Le temperature in calo Nord-Est, in Calabria e in Sicilia, mentre resteranno stabili nel resto del paese con punte che non dovrebbero superare i 33 gradi. Per sabato 13 agosto tempo perlopiù instabile con possibili piogge anche nel nord-est della Sardegna, le regioni tirreniche e le zone appenniniche. Temperature massime in aumento al Nord-Est e in Sicilia, mentre in lieve calo nelle zone interessate dal maltempo. Infine domenica 14 agosto sarà all'insegna del bel tempo e sole lungo tutto lo stivale così come nella giornata di Ferragosto caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate al Centro-Sud e sull’alto Adriatico.