Meteo: primi temporali con possibile grandine su alcune zone, ecco dove

L'ondata di calore che ha colpito l'Italia nell'ultima settimana sta per lasciare spazio al ritorno di piogge e temporali in diverse zone del Paese. Dopo una sorta di estate anticipata, si tornerà ad una situazione meteo instabile con le temperature che torneranno nella media del periodo.

Meteo, in arrivo piogge e temporali al Nord

Nelle regioni del Nord sono previsti una diminuzione del caldo afoso degli ultimi giorni con delle condizioni climatiche di instabilità e il possibile rischio di temporali e rovesci. Da questa sera, infatti, è attesa l'arrivo di una perturbazione atlantica, la n. 6 del mese di maggio, che porterà un peggioramento del meteo con il ritorno di piogge, anche di forte intensità, sulle Alpi e nelle aree di pianura.

Questo clima instabile si farà sentire per diversi giorni nelle regioni del Settentrione dove si registrerà anche un calo delle temperature che torneranno, in alcuni casi, anche al di sotto dei valori della media del periodo. Il caldo afoso, invece, colpirà le regioni del Sud e isole dove le previsioni meteo sono all'insegna del bel tempo con qualche possibile velatura passeggera.

Al Nord, invece, tempo incerto e instabile con nuvole e rovesci anche di forte intensità che colpiranno le zone delle Alpi, ma anche la Lombardia, il Piemonte e Liguria. Le temperature, che nei giorni scorsi hanno fatto segnare anche i 32-35° C, scenderanno grazie all'arrivo della pioggia nelle regioni del Nord. In controtendenza, invece, aumenteranno al Sud e isole dove sono attesi picchi di 35° C.

L'estate anticipata è finita?

La cosiddetta "estate in anticipo", accompagnata dalla calura e da temperature tipicamente estive, potrebbe essere stata solo una breve parentesi climatica. Da martedì 24 maggio, infatti, le regioni del settentrione si troveranno a fare i conti con piogge e temporali di carattere sparso che interesseranno non solo le zone delle Alpi e del nord-ovest, ma anche nel nord-est. La pioggia è prevista anche al sud: in particolare in Sardegna.

Il meteo non migliorerà neppure nei giorni a seguire considerando che per la giornata di giovedì 26 maggio sono previste nuvole su buona parte del Paese con possibili schiarite solo lungo lo Ionio, mentre la pioggia continuerà a cadere nelle zone alpine, in Emilia Romagna e al nord est.