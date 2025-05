Meteo, in Spagna un’ondata di caldo con picchi stagionali più alti dal 1950

L'estate sta arrivando prepotentemente anche in Spagna complice l'arrivo di una massa d'aria molto calda proveniente dal Nord Africa che fa impennare le temperature. Secondo il portavoce dell'AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) sono in arrivo picchi di 40°.

Meteo, afa e caldo in Spagna con temperature bollenti

Il grande caldo è arrivato anche in Spagna dove sono previste nelle prossime ore temperature oltre 10 gradi in più rispetto alla norma per il periodo dell'anno, soprattutto in alcune zone del Nord, dell'Est e del Sud. La conferma è arrivata dal portavoce dell'Agenzia Statale di Meteorologia Spagnola che ha comunicato la prima ondata di calore dell'estate 2025.

Una massa d'aria molto calda proveniente dal Nord Africa farà impennare le temperature portandole a valori tipici del mese di luglio con la regione meridionale dell'Andalusia che dovrà fare i conti con picchi di 40°, un vero e proprio record storico per il mese di maggio.

Sui social l'Aemet ha comunicato che i giorni più caldi saranno quelli dal 29 maggio all'1 giugno paragonandoli a quelli del lontano 1950. Proprio così, la Spagna si prepara ad affrontare una forte e calda ondata di calore come non succedeva addirittura dal 1950.

Secondo gli scienziati e gli studiosi le ondate di caldo estremo sono legate al cambiamento climatico causato dall'attività umana che sta aumentando la durata, ma anche la frequenza e l'intensità di certi eventi meteorologici estremi. Basti pensare che gli ultimi tre anni in Spagna sono stati i più caldi mai registrati di sempre. In questo scenario l'allarme siccità si fa sempre più insistente e preoccupante.

Dati alla mano, il primo aumento delle temperature in Spagna ha portato la colonnina di mercurio a toccare i 40° a Cordova e Siviglia. Intanto l'Aemet ha diramato uno stato di allerta meteo gialla per la zona di Siviglia fino alla giornata di sabato per possibile caldo estremo. Non solo, tre le zone monitorate ci sono anche Huelva e Cadice dove è prevista una impennata delle temperature tali da spingere il livello di allerta a gialla per caldo torrido con temperature comprese tra i 37-40°.

Il caldo si farà sentire in tutta la Spagna fino a domenica 1 giugno per poi attenuarsi. "Le temperature rimarranno elevate per il resto della settimana, per poi scendere sensibilmente nei primi giorni della prossima, quando la massa d'aria calda ora presente negli strati inferiori della troposfera si ritirerà" - precisa Aemet.