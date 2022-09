Meteo, sole e temperature oltre la media al Sud. Previsioni per il fine settimana

Si prospetta un fine settimana caldo al Sud e incerto al Centro-Nord. Il passaggio di una perturbazione atlantica, infatti, delinea una condizione climatica instabile nelle regioni centrali e settentrionali, mentre al Sud e Isole prosegue l'estate. Ecco le previsioni per il weekend.

Meteo weekend: caldo al Sud e piogge al Centro-Nord

Si preannuncia un'Italia meteorologicamente divisa in due nel secondo weekend di settembre. La perturbazione n.3 di settembre ha colpito solo le regioni centro-settentrionali portando pioggia, rovesci e temporali anche localmente intensi. A non risentire affatto degli effetti del passaggio della perturbazione è il Sud e Isole dove persiste un clima caldo con sole e temperature che oscillano tra i 36-37° a conferma che l'estate non è ancora un lontano ricordo.

Nella giornata di venerdì 9 settembre le previsioni meteo delineano bel tempo con sole in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nelle restanti regioni tempo perlopiù variabile con l'alternanza di nuvole e schiarite che potrebbero farsi più insistenti nel primo pomeriggio a Nord-Ovest e sulle regioni centrali tirreniche. Pioggia e rovesci, invece, sono previsti in Emilia Romagna e Lombardia, ma non sono da escludere anche nelle regioni del Centro e in Campania. Con l'arrivo della sera il tempo migliorerà ovunque. Le temperature massime subiranno un lievissimo calo al Centro, mentre resteranno al di sopra della media al Sud e Isole con picchi in Sicilia di 35-37 °.

Meteo Italia: le previsioni di sabato 10 e domenica 11 settembre

Ma passiamo alla tendenza meteo e alla previsioni del fine settimana. Sabato 10 settembre bel tempo e clima stabile in Calabria, Sicilia e Sardegna. Nel resto del paese possibili annuvolamenti, mentre rovesci e temporali sono previsti tra Romagna e l’Emilia orientale e successivamente lungo le Alpi centro-orientali, l’Appennino settentrionale, le aree interne e montuose di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e nel Gargano. Non solo, isolati e brevi rovesci potrebbero registrarsi anche sulle pianure tra Veneto ed Emilia Romagna. Le temperature massime in lieve flessione tra i 24 e 26 gradi al Nord, mentre al Sud valori tipicamente estivi con punte di 35°.

Per la giornata di domenica 11 settembre, invece, le previsioni meteo delineano tempo nuvoloso e instabile con il rischio di piogge e rovesci solo sul versante Adriatico e Alpi orientali. Bel tempo e sole nel resto del paese con le temperature in lieve calo, ma con valori ugualmente alti. Basti pensare che nelle Isole sono previsti anche 35° e la situazione non dovrebbe cambiare neppure la prossima settimana quando, complice un possibile rinforzo dell’alta pressione di matrice africana, è previsto il ritorno di un clima caldo e soleggiato con temperature estive.