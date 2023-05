Meteo, settimana altalenante tra pause soleggiate e forti temporali

L'Italia vive ancora una fase climatica instabile e variabile. Dopo il maltempo dei giorni scorsi che ha piegato diverse regioni, tra cui l'Emilia Romagna colpita al cuore da una terribile alluvione, le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano ancora maltempo e piogge.

Meteo Italia: clima instabile e piogge, ma dal weekend arriva il sole

L'alta pressione è ancora molto lontana dal Mediterraneo con l'Italia che dovrà nuovamente fare i conti con un clima instabile e caratterizzato da precipitazioni e rovesci che interesseranno le zone montuose e le coste tirreniche. Tra mercoledì 24 e giovedì 25 l'instabilità climatica sarà ancor di più incrementata dal passaggio della perturbazione n.7 del mese che farà sentire i suoi effetti principalmente nelle regioni del Nord dove sono previsti temporali. Nel fine settimana la situazione dovrebbe migliorare con la prevalenza di bel tempo e sole ad eccezione di qualche sporadico e isolato rovescio che interesserà i rilievi del Nord, l'Appennino meridionale e le zone interne delle Isole.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 24 maggio: piogge e rovesci nelle prime ore del mattino su Alpi centro-orientali, alta pianura lombardo-veneta e Friuli. Durante la giornata la pioggia si farà sentire in diverse zone del Nord e successivamente anche nelle zone interne e montuose del Centro-Sud e Sardegna. In calo le temperature massime al Nord, stazionarie o in lieve crescita al Centro-Sud. Per giovedì 25 maggio nuvole e piogge su Alpi, Piemonte, alta pianura lombardo-veneta e in Emilia. Nel pomeriggio la situazione dovrebbe peggiorare anche al Nord-Ovest, in Sardegna, nelle zone interne del Centro-Sud e della Sicilia con l'arrivo di rovesci e temporali. Ancora in calo le temperature massime.

Meteo, la tendenza dei giorni successivi: che tempo farà?

L'ultima settimana di maggio sarà segnata dal passaggio della perturbazione n.7 del mese i cui effetti si faranno sentire dalla fine di giovedì in buona parte delle regioni del Nord. Da venerdì 26 maggio migliora la situazione con bel tempo e sole al Centro-Nord con qualche sporadico rischio di rapide perturbazioni nei settori prealpini orientali, Appenino abruzzese e molisano. Qualche rovescio, invece, potrebbe registrarsi anche al Sud e in Sicilia. In aumento le temperature, nei valori massimi, sia al Centro-Nord che al Sud.

La tendenza meteo per l'ultimo weekend di maggio, sabato 27 e domenica 28 maggio, è ancora incerta, ma le previsioni delineano una possibile stabilità atmosferica anche se non si escludono piogge e temporali sui rilievi del Nord-Ovest e al Sud. Nel resto del paese bel tempo con l'alternanza di nuvole. Stessa sorte anche per domenica 28 maggio: clima stabile e mite in tutto il paese.