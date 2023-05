Meteo, settimana all'insegna dell'instabilità: ponte del 2 giugno a rischio maltempo? I dettagli

L'alta pressione non riesce a far capolino sul Mediterraneo e permane quindi sull'Italia una certa instabilità. Per questo motivo saranno possibili diversi rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane. Ecco le zone dove pioverà di più

29 Maggio 2023 - ore 17:09 Redatto da Redazione Meteo.it 29 Maggio 2023 - ore 17:09 Redatto da Redazione Meteo.it