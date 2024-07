Meteo, settimana con caldo e afa in attenuazione: attesi temporali sia sul Nord che sulle regioni centro meridionali

Le previsioni meteo per la prossima settimana sottolineano che ci attendono giorni in cui, finalmente, caldo e afa saranno in attenuazione da Nord a Sud. Dapprima nelle regioni del Nord e poi anche in quelle centro meridionali. La causa di questa attenuazione dell'afa? La perturbazione atlantica numero 7 del mese di luglio. Ecco tutti i dettagli per le prossime ore e i prossimi giorni.

Meteo, previsioni: caldo e afa in diminuzione

La settimana dal 22 al 28 luglio inizia all'insegna della perturbazione atlantica numero 7 del mese che, dopo aver raggiunto la Penisola già nella giornata di ieri, si prepara ad attraversarla portando un deciso aumento dell’instabilità anche al Centro Sud. Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un aumento della ventilazione che porterà sull’Italia aria relativamente più fresca.

Un secondo nucleo di aria relativamente fresca e instabile è atteso nella parte centrale della settimana. Ecco perché tra giovedì e venerdì assisteremo a un’ulteriore attenuazione del caldo. Le temperature potranno arrivare ad essere anche al di sotto della norma in parte del Nord e nel versante adriatico.

Tutti i dettagli per i prossimi giorni

La giornata di martedì 23 luglio trascorrerà con prevalenza di tempo soleggiato e asciutto al Centro Sud. Vi potranno essere, nel pomeriggio, un po’ di nubi in Appennino con possibili isolati rovesci tra Marche e Abruzzo. Al Nord la giornata sarà piuttosto variabile e instabile con rovesci e temporali pomeridiani sulle aree alpine, ma in forma isolata possibili anche in pianura, specie sulla Val Padana centrale. Le temperature saranno intorno a 34-35 gradi al Centro-Sud ma non sarà un caldo afoso.

Tra mercoledì 24 e giovedì 25 luglio sull’Italia continuerà a fluire un flusso di correnti nord occidentali. Questo tipo di circolazione manterrà ancora il caldo su livelli contenuti con temperature pienamente estive e soprattutto ben al di sotto degli eccessi delle ultime due settimane.

Si potranno verificare brevi rovesci o temporali che, secondo le attuali proiezioni, potrebbe interessare mercoledì le zone Appenniniche tra:

Basso Lazio

Abruzzo

Molise

Irpinia

Lucania

Giovedì è attesa una fase di venti orientali relativamente freschi sull’Adriatico e in ingresso in Val Padana con conseguente calo termico.