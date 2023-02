Meteo, settimana segnata dall’aria artica: freddo e neve a bassa quota

L'Italia è alle prese con un vero e proprio affondo di aria artica che ha riportato, lungo tutto lo stivale, un clima tipicamente invernale con pioggia, freddo, vento e neve anche a bassa quota. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, le previsioni della settimana: freddo e maltempo

Pioggia e maltempo in Italia. Nelle regioni del Centro-Sud sono previste piogge, a volte anche moderate, con la neve prevista in Appennino anche sotto i 1000 metri su quello centrale. Al Nord invece, si preannuncia una settimana all'insegna di tempo asciutto che fa proseguire l'allarme siccità delle ultime settimane ad eccezione di qualche residua nevicata in Piemonte e in Emilia. Nella giornata di lunedì 27 febbraio nuvole sparse in tutto il paese con piogge sparse e locali rovesci su gran parte del Centro-Sud e delle due Isole maggiori. Le temperature in calo con le massime sotto la media al Centro-Nord e in Sardegna.

Martedì 28 febbraio, invece, schiarite nelle regioni del Nord-Est, mentre nuvole sparse nel resto del Paese. Non sono da escludere rovesci e precipitazioni sin dalle prime ore del mattino in Sardegna e Sicilia e successivamente anche nel settore del medio Adriatico. Il clima è in peggioramento anche al Centro-Sud dove sono previste piogge intense. La neve, invece, è prevista sull’Appennino centrale oltre i 700-1300 metri. In calo le temperature da Nord a Sud.

Meteo, la tendenza dei giorni successivi: parziali schiarite

Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano il passaggio di una circolazione di bassa pressione inizialmente prevista sulla Sardegna e successivamente lungo il Tirreno. Mercoledì 1 marzo tempo in miglioramento con schiarite al Sud e sulle Alpi più settentrionali, mentre nuvole sparse sul resto del paese. Non sono da escludere piogge e precipitazioni su Romagna, Marche e Abruzzo, ma anche Emilia, Campania, Gargano, Salento e Sardegna. Le neve torna a cadere anche a quote basse oltre i 600-700 m anche sull'Appennino ligure e nelle Alpi Marittime. Le temperature minime in leggero rialzo.

Giovedì 2 marzo ultime piogge al Nord con possibili nevicate sui monti nell'ovest del Piemonte. Al Centro-Sud nuvole sparse con possibili piogge lungo il medio Adriatico, nel Lazio, al Sud, in Sardegna e nel nord della Sicilia. La quota neve, invece, è prevista intorno ai 1100-1300 m sui rilievi di Marche, Abruzzo e Sardegna.