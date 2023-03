Meteo, settimana dal clima primaverile con temperature fino ai 20 gradi

L'Italia si ritrova a fare i conti con una nuova "primavera in anticipo" Correnti umide e miti, infatti, insistono sul nostro paese con sole, bel tempo e temperature in aumento lungo tutto lo stivale. Per il fine settimana previsto un clima da primavera inoltrata.

Meteo Italia, è in arrivo la primavera?

Le previsioni meteo dei prossimi giorni sono all'insegna del bel tempo con sole e un clima da primavera inoltrata. Proprio così, l'Italia è in una fase climatica condizionata da un flusso di correnti occidentali, umide e temperate accompagnata da deboli perturbazioni che insisteranno principalmente sulle aree a nord delle Alpi dove sono previste piogge e nevicate. Non solo, piogge e rovesci, seppur moderati, sono attesi anche nelle regioni del Centro-Sud, mentre il Nord resterà ancora una volta secco mantenendo l'allarme siccità. Il passaggio della perturbazione n.3 di marzo porterà qualche debole pioggia nel settore tirrenico per poi allontanarsi e lasciare spazio alla perturbazione n.4 che interesserà nella giornata di venerdì 10 marzo il Centro-Sud.

Intanto per il secondo weekend di marzo è previsto un rialzo termico delle temperature massime che toccheranno anche i 20° facendo così registrare una primavera anticipata. Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 8 marzo: nubi sparse da Nord e Sud. Schiarite previste sul medio Adriatico, Sardegna, Sicilia, basso Adriatico e lungo il versante ionico. Non solo, previste piogge su Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Sicilia occidentale e nevicate oltre 1200-1400 metri sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento con picchi di anche 20° sul medio Adriatico e sulle Isole.

Le previsioni meteo: poche piogge, tanto caldo

Nella giornata di giovedì 9 marzo tempo perlopiù soleggiato su medio-basso Adriatico, settore ionico, Sicilia, Nord-Ovest e Nord-Est. Nel resto del paese annuvolamenti sparsi con possibili rovesci e precipitazioni su Friuli Venezia Giulia, Levante ligure, alta Toscana, Campania e Calabria. In aumento ancora le temperature che si assesteranno su valori primaverili e punte di 18-19 gradi e in alcuni casi anche 20° sul medio Adriatico e Isole.

Venerdì 10 marzo è previsto il passaggio sull'Italia di una debole perturbazione che si farà sentire soprattutto nelle regioni del Sud dove sono previsti rovesci e temporali in Campania, Puglia e Sardegna. A parte il passaggio della perturbazione, il clima si farà eccezionalmente primaverile nel fine settimana con le temperature massime che sfioreranno i 20° come se fossimo già in primavera. L'ondata di caldo anomalo si farà sentire anche nel weekend venerdì-domenica con tempo soleggiato al Nord-Ovest e in Sardegna, mentre nel resto del paese si alterneranno schiarite e nuvole.