Meteo, settimana all'insegna dell'instabilità?

L'ultima settimana del mese di gennaio 2025 è all'insegna del maltempo complice il passaggio di una forte ed intensa perturbazione. Piove a dirotto nelle regioni del Nord, mentre nevicate abbondanti si registrano sulle Alpi ad alte quote. Scopriamo le previsioni meteo degli ultimi giorni di gennaio.

Meteo, maltempo in Italia: neve e piogge al Nord

La perturbazione n.9 di gennaio 2025 è arrivata in Italia accompagnata da una intensa ondata di maltempo con piogge e rovesci nelle regioni del Nord e successivamente in estensione anche al Centro. Clima stabile nel resto del Paese, in particolare al Sud dove è previsto un rinforzo della ventilazione meridionale con temperature superiori alla norma.

Gli effetti della perturbazione si faranno sentire dapprima nelle regioni del Centro-Nord con fenomeni temporaleschi intensi e diffusi, ma anche con nevicate abbondanti sulle Alpi facendo scattare il rischio valanghe. Successivamente il maltempo raggiungerà anche le regioni del Sud e basso Tirreno con il rischio di temporali. Da mercoledì previsto un miglioramento al Centro-Nord, ma con possibile formazione di nebbia in Val Padana, mentre al Sud e Isole è previsto il maltempo per il passaggio di un veloce impulso perturbato.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 27 gennaio: cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni del Sud, Sicilia e Sardegna. Clima instabile e variabile al Centro con il rischio di qualche pioggia isolata in Emilia Romagna e Toscana. Al Nord piogge e temporali con nevicate intorno a 1400 / 1700 metri sulle Alpi. Le temperature massime in aumento al Sud e Sardegna con valori di gran lunga superiori alla norma.

Nella giornata di martedì 28 gennaio ancora maltempo al Nord con fenomeni temporaleschi intensi sulla Lombardia orientale e regioni di Nord-Est. La neve torna a cadere a quote molto alte in Val d’Aosta. Piogge e rovesci sin dalle prime ore del mattino in Toscana, Umbria, Puglia e Campania, mentre è previsto un miglioramento in Emilia Romagna. In crescita le temperature al Nord, mentre in calo in Sardegna.

Che tempo farà i prossimi giorni in Italia?

Dopo l'allontanamento della perturbazione n.9, l'Italia dovrà fare i conti con l'arrivo di un nuovo sistema perturbato che dovrebbe coinvolgere principalmente le regioni del Sud e Isole. Non solo, previsto che l'arrivo di una massa d'aria fredda che determinerà un brusco calo delle temperature con i valori che torneranno nella norma.

Da mercoledì 29 gennaio clima in miglioramento al Centro-Nord, mentre nella notte una perturbazione è diretta in Sicilia e Sardegna. Piogge e temporali diffusi nelle Isole, ma non si escludono rovesci anche nelle regioni del Centro. In calo le temperature: a cominciare dalle minime al Centro-Nord e le massime al Sud.

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana è ancora incerta. Nella giornata di giovedì 30 gennaio gli effetti della perturbazione potrebbero ancora farsi sentire nelle regioni del Sud, ma non si esclude un aumento della nuvolosità anche nelle zone di Nord-Ovest con il rischio di piogge e temporali. In calo le temperature. Da venerdì 31 gennaio possibile un rialzo della pressione atmosferica, ma naturalmente per conferme vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.