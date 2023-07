Meteo: settimana bollente in molte regioni, la tendenza

L'Italia è alle prese con la seconda ondata di calore dell'estate 2023. L'anticiclone nord-africano è arrivato e si fa sentire lungo tutto lo stivale con afa e temperature che sfiorano i 40°. Ecco le previsioni meteo della prossima settimana.

Meteo Italia, fiammata africana con caldo e afa anche nei prossimi giorni

L'estate 2023 è arrivata. L’alta pressione dell’anticiclone nord-africano oramai ha raggiunto il nostro paese e perdurerà nei prossimi giorni con un clima caldo e temperature in aumento. L'afa e il calore tenderanno ad aumentare nelle prossime ore con un inizio settimana da codice rosso per quanto concerne il caldo e le temperature. In particolare al Centro-Sud e nelle Isole l’alta pressione non mostrerà segni di debolezza con un tempo soleggiato e caldissimo con temperature oltre i 30° e in alcuni fasce orarie i valori sfioreranno anche i 40°.

Tanto caldo e sole anche nelle regioni del Nord dove però le temperature saranno più contenute. Da segnalare caldo anche sulle Alpi dove lo zero termico si porterà a quote inusuali. Da mercoledì 12 e giovedì 13 luglio è previsto l'arrivo nelle regioni settentrionali di aria più fresca di origine atlantica che attenuerà così il grande caldo.

La tendenza meteo della prossima settimana: tanto sole in tutta Italia

Lunedì 10 luglio ancora sole e bel tempo lungo tutto lo stivale con qualche possibile annuvolamento nelle prime ore del pomeriggio sulle Alpi. Afa e caldo nel resto del paese con le temperature ancora in aumento. La colonnina di mercurio raggiungerà quasi ovunque valori di 35° con picchi di oltre 40° in Sardegna e Sicilia. Anche la prossima settimana, la terza di luglio, sarà nel segno dell'anticiclone africano con caldo e temperature bollenti.

L'anticiclone nord-africano interesserà ancora il bacino del Mediterraneo garantendo bel tempo e sole ovunque. Stabili le temperature con una media di 35-36°, anche se da martedì 11 luglio non si escludono dei rapidi ed isolati temporali nel settore alpino. Da mercoledì 12 e giovedì 13 è prevista una leggera attenuazione dell'afa per il passaggio della coda di un paio di perturbazioni atlantiche nelle regioni del Nord. Tra Centro-Sud e Isole, invece, le previsioni delineano ancora una settimana di fuoco con la fiammata africana che si farà sentire almeno fino al 24 luglio facendo impennare le temperature oltre i 40° con valori di 42-43° tra giovedì 13 e venerdì 14 luglio al Sud e in Sicilia.