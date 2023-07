Meteo: settimana bollente con punte di oltre 40 gradi

Con l'arrivo del mese di luglio è iniziato ufficialmente il caldo dell'estate 2023. La seconda settimana, infatti, è nel segno del grande caldo complice il rinforzo dell'alta pressione e dell'anticiclone nord-africano che determinerà una nuova ondata di calore da Nord a Sud. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia, caldo e afa ma non c'entra El Niño

Prosegue l'ondata di grande caldo africano in Italia con le temperature che supereranno in alcune zone anche i 40°. Siamo nel pieno della seconda grande ondata di calore dell'estate 2023 che raggiungerà il picco in questi giorni per il consolidarsi dell’Anticiclone Nord-africano. Bel tempo e sole lungo tutto lo stivale con caldo afoso e valori ben oltre la media del periodo. Al via anche le prime notti tropicali con temperature minime di circa 20° e anche oltre.

Al Nord si registrano alti tassi di umidità, mentre sulle Alpi lo zero termico si collocherà a quote insolitamente alte. Un leggero cambiamento climatico è previsto a metà settimana nelle regioni del Nord per l'arrivo di una serie di perturbazioni di origine atlantica che porteranno una massa d'aria fresca ad alleviare dalla fiammata africana. I meteorologi, intanto, precisano che questa seconda ondata di grande caldo non è collegata al El Nino: "le temperature eccezionali previste per i prossimi giorni non avranno tra le cause El Niño, che ha preso il via da poco nell’Oceano Pacifico Equatoriale, e i cui effetti su molte aree del Pianeta si osserveranno solo nei prossimi mesi, e in particolare nel 2024.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 1o luglio 2023: bel tempo e sole da Nord a Sud. Nelle prime ore del pomeriggio qualche velatura sulle Alpi centro-orientali dove non si escludono veloci e rapidi temporali. Temperature in aumento con valori compresi tra 31-38° e picchi di oltre 40-42° in Sardegna.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: ancora caldo

La tendenza meteo dei prossimi giorni è ancora all'insegna dell'anticiclone nord-africano. Per martedì 11 luglio ancora tanto caldo lungo tutto lo stivale con qualche leggero annuvolamento lungo le zone alpine dove non si escludono rapidi temporali. Caldo e afa in aumento ovunque con le temperature che sfioreranno i 40° e picchi di 41-42° in Sardegna. Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano un clima caldo su buona parte dell'Italia. L'anticiclone nord-africano occupa buona parte del Mediterraneo ad eccezione delle regioni del Nord che nei prossimi giorni saranno attraversate da una serie di perturbazioni di origine atlantica, capace di riportare una instabilità atmosferica con piogge e temporali a ridosso dei rilievi alpini-prealpini.

Non solo, tra mercoledì 12 e giovedì 13 luglio sono previsti rovesci e temporali anche nella valle padana e nelle regioni di Nord est con il rischio di piogge torrenziali e grandinate. Tra Centro-Sud e Isole, invece, la fiammata africana dovrebbe durare ancora fino al 24-25 luglio. Caldo, afa e temperature in aumento con picchi di oltre 40° nelle ore centrali.