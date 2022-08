Meteo settembre 2022, la tendenza per i primi giorni

Il mese di settembre inizia all'insegna del maltempo complice la presenza della perturbazione numero 7 del mese di agosto ancora in corso. Nelle prossime ore, infatti, la pioggia è attesa in buona parte del Centro-Sud dove è previsto il ritorno di una fase climatica instabile.

Piogge e rovesci nei primi giorni di settembre: le previsioni meteo

L'inizio del mese di settembre è scandito da un nuovo impulso perturbato in arrivo da ovest che accentuerà ancora di più l’instabilità atmosferica in particolare nelle regioni del Centro-Sud. Le previsioni meteo sono all'insegna di piogge e rovesci, anche localmente intensi, e non si esclude la presenza di nubifragi.

Per la giornata di giovedì 1 settembre sono previste nuvole in Sardegna e Sicilia con la possibilità di rovesci nelle prime ore del pomeriggio. Nel resto del paese tempo incerto con nuvolosità sparse e il rischio di piogge e temporali che si faranno sentire principalmente al Centro-Sud e in modo intermittente al Nord. Il fenomeno temporalesco sarà diffuso e in alcuni casi previsti anche rovesci intensi accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate. All'estremo Sud persiste un clima caldo e tipicamente estivo con temperature stabili. In calo le temperature nel resto del paese.

Le previsioni meteo e la tendenza del primo weekend di settembre

Come sarà il primo fine settimana di settembre? La giornata di venerdì 2 settembre è all'insegna dell'instabilità climatica: nelle regioni tirreniche e in Sicilia previste delle schiarite, mentre pioggia e rovesci sono attesi nei settori alpini, lungo la pianura piemontese e nel Ponente Ligure. Non solo, piogge e temporali previsti anche sull’Appennino settentrionale, alta Toscana e Salento.

Sabato 3 settembre, invece, assisteremo all'arrivo di una nuova perturbazione a carattere di fronte freddo con un peggioramento delle condizioni climatiche. Piogge e temporali, localmente intensi e sotto forma di nubifragi e grandinate, sono previsti in quasi in tutto il paese ad eccezione del Sud e Sicilia. Anche la giornata di domenica 4 settembre è all'insegna dell'instabilità climatica con rovesci e temporali previsti in buona parte del Nord-Est, Toscana, Lazio e Campania. Nonostante la presenza di un flusso perturbato, il fine settimana dovrebbe segnare una risalita dell'aria calda nelle regioni del Sud con le temperature in aumento con una media di 30 gradi che nelle Isole potrebbero sfiorare anche i 35°.