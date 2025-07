Meteo, sabato 19 luglio tra caldo intenso e temporali: le previsioni

Nel fine settimana l’Anticiclone nord africano si consoliderà nel Mediterraneo, garantendo una lunga fase di condizioni meteo stabili e tempo per lo più soleggiato al Centro-Sud ma, purtroppo, con un sensibile aumento delle temperature. La calura tornerà infatti a intensificarsi, così come il disagio legato all’afa, con l’avvio di una un’ondata di caldo molto intensa. Le attuali proiezioni modellistiche indicano che potrebbe rivelarsi, in questa prima parte dell’estate 2025, la più intensa ondata di caldo con temperature destinate a toccare e superare la soglia dei 40 gradi in Sardegna, Sicilia e localmente nelle regioni meridionali.

Le regioni settentrionali dovrebbero invece rimanere ai margini dell’anticiclone, con un tempo a tratti instabile per effetto del passaggio sull’Europa centrale di due distinti fronti perturbati: il primo in transito sabato (perturbazione n.7 di luglio) e il secondo atteso tra la fine di domenica e la giornata di lunedì (perturbazione n.8); rovesci e temporali coinvolgeranno non solo le aree alpine ma anche quelle di pianura. Le temperature, pertanto, si manterranno su valori estivi ma vicini alle medie del periodo.

Le previsioni meteo per sabato 19 luglio

Sabato al mattino nubi in aumento al Nord-Ovest e in Toscana con qualche pioggia sui settori alpini tra Piemonte e Val d’Aosta; sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel corso del pomeriggio nubi in aumento anche al Nord-Est, un po’ di nuvole al Centro e Sardegna, in prevalenza sereno al Sud e Sicilia. Instabile sulle regioni settentrionali, con rovesci e temporali su Alpi e Prealpi, Piemonte e Lombardia, qualche rovescio più isolato in Liguria. In serata i fenomeni si trasferiscono sulle regioni del Nord-Est, con residue precipitazioni in Lombardia.

Temperature massime in aumento sulle regioni adriatiche, in Basilicata, Calabria e isole maggiori; in Sardegna punte oltre 35 °C e localmente fino ai 40 nell’interno. Venti deboli, in moderato rinforzo da sud intorno alla Sardegna e sul Tirreno. Mossi i mari intorno alla Sardegna.

Le previsioni meteo per domenica 20 luglio

Giornata in prevalenza soleggiata con poche nuvole su Venezie, Emilia Romagna, Umbria, regioni centrali adriatiche, al Sud e Isole maggiori. Nuvolosità irregolare e con parziali schiarite nel resto d’Italia; al mattino qualche pioggia su basso Piemonte, Liguria e coste toscane. Nel pomeriggio rovesci e temporali in sviluppo su Piemonte, Valle d’Aosta e Alpi lombarde; fenomeni più isolati su Prealpi orientali, nord Appennino e Toscana.

Temperature in aumento al Sud e in Sicilia, in calo ma sempre elevate sulla Sardegna occidentale. Venti deboli o moderati meridionali. Mosso il Tirreno, il Canale di Sicilia, i mari introno alla Sardegna e il mar Ligure.