Meteo, rovesci e temporali continuano a imperversare sul Paese: ponte del 2 giugno sempre più a rischio

Gli ultimi giorni di maggio e l'inizio di giugno sono all'insegna di un clima instabile e variabile. Maltempo e temporali forti in buona parte del paese con il weekend del 2 giugno che si preannuncia nel segno della instabilità climatica. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia: niente anticiclone, ancora piogge e maltempo

Le previsioni meteo degli ultimi giorni di maggio sono nel segno di un clima instabile e variabile. Non solo, per il ponte del 2 giugno non è prevista alcuna alta pressione con l'anticiclone ancora ben lontano dalla nostra penisola. Questa combinazione favorirà lungo il Mediterraneo una blanda circolazione ciclonica con una massa d’aria relativamente fresca e umida. A peggiorare la situazione anche l'arrivo della perturbazione n.8 di maggio che interesserà principalmente le regioni del Centro-Sud con nuovi temporali e rovesci. Poco cambia nei giorni successivi con la tendenza meteo ad una fase instabile nel primo weekend di giugno che potrebbe iniziare con la prima perturbazione del mese.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, mercoledì 31 maggio 2023: piogge e maltempo su Valle d'Aosta e Piemonte, ma anche al Centro-Sud dove, con l'arrivo del pomeriggio, fenomeni temporaleschi potrebbero registrarsi anche in Sicilia e Sardegna. Le temperature massime in lieve calo. Per giovedì 1 giugno, invece, annuvolamenti in Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Isole con la possibilità di piogge sulla zona ovest della Sicilia ed est della Sardegna. Il maltempo interesserà poco dopo con rovesci e piogge anche le zone interne e montuose del Centro-Sud. Non sono da escludere precipitazioni anche al Nord. Stabili le temperature.

Meteo, la tendenza e le previsioni per il ponte del 2 giugno

Che tempo farà il 2 giugno? L'arrivo del ponte del 2 giugno è segnato da una tendenza meteo abbastanza chiara: assenza dell'anticiclone a favore di un clima instabile favorevole a piogge e temporali. Venerdì 2 giugno, Festa della Liberazione, dopo un inizio di giornata soleggiata assisteremo al ritorno della pioggia lungo le Alpi e nelle zone interne e montuose del Centro-Sud.

Non sono da escludere temporali anche in pianura emiliana e nelle zone pedemontane a ridosso delle Prealpi centro-orientali. Nessuna grande variazione nelle temperature con valori da inizio estate e con picchi di anche più di 25°. Anche sabato 3 e domenica 4 giugno si delinea un clima instabile con possibilità di temporali e piogge al Nord, ma anche in pianura e nella zona dell'Alto Adriatico. Anche al Centro-Sud tempo instabile e variabile con il rischio di perturbazioni nelle zone interne e montuose, ma anche in Sicilia e Sardegna.