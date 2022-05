Meteo, rischio pioggia e temporali per la prossima settimana: ecco dove e quando

Le ultime previsioni meteo preannunciano il rischio di pioggia e temporali per la prossima settimana. Dove? L'Anticiclone nordafricano pare subire una piccola battuta d'arresto al Nord dove si avvertirà un leggero calo delle temperature. Negli ultimi giorni erano stati raggiunti veri e propri record a causa del caldo intenso e maggio era sembrato luglio inoltrato. Già da lunedì 23 il cielo diventerà irregolarmente nuvoloso nel resto e in mattinata arriveranno primi rovesci o isolati temporali. Nel pomeriggio e in serata, poi, i fenomeni diverranno più frequenti e coinvolgeranno tutta l’area alpina oltre alle pianure del Piemonte e della Lombardia.

Previsioni meteo: arrivano pioggia e temporali al Nord

Dove e quando pioverà? A rispondere a questi quesiti ci pensano le previsioni meteo che preannunciano, per martedì 24 maggio, il sopraggiungere di una perturbazione a carattere di fronte freddo che darà origine a precipitazioni sulle aree al nord del Po.

Nello specifico la giornata prenderà il via con la nuvolosità che andrà ad aumentare al Nord-Ovest e sulle Alpi con possibilità di rovesci o temporali isolati soprattutto sul nord del Piemonte e sul nordovest della Lombardia. Nelle ore pomeridiane, invece, rovesci e temporali sparsi sulle regioni Nord-occidentali e sulle aree alpine e prealpine del Nord-Est. Piogge intense sono previste sull’alto Piemonte e sulla Lombardia settentrionale.

Mercoledì 25 maggio il tempo sarà ancora perturbato su molte regioni del Nord e finalmente si attenuerà un po' la morsa del caldo che ha imperversato nelle ultime settimane portando a raggiungere picchi di 32-35 gradi. La nuvolosità aumenterà anche al Centro e sulla Toscana, ma è probabile che non vi saranno fenomeni significativi.

Meteo, caldo al Sud e rovesci al Nord: Italia nuovamente divisa in due?

Mentre il flusso di caldo intenso si sposterà verso il Centro-Sud, portando le temperature a salire vertiginosamente, al Nord finalmente si potrà respirare un po' di più grazie all'arrivo della perturbazione già dalla serata del 23 maggio. Tra martedì 24 e mercoledì 25 pertanto l'Italia si troverà nuovamente spaccata in due con al Nord possibili piogge e al Sud l'ondata di caldo intenso che farà esplodere ancor di più l'estate.