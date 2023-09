Meteo, rimonta dell'alta pressione in Italia: torna il caldo fuori stagione

Ultimi episodi di instabilità in Italia che nelle prossime ore dovrà fare i conti con la rimonta dell'alta pressione e il ritorno di condizioni climatiche tipicamente estive. Ultimo colpo di coda dell'estate in arrivo da Nord a Sud. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, torna caldo afoso di fine estate in Italia

Gli effetti della perturbazione n.6 di settembre si faranno sentire ancora per poco in Italia, visto che da venerdì 29 settembre la circolazione di bassa pressione si allontanerà verso i Balcani e la Grecia con gli ultimi episodi di instabilità previsti al Sud tra Calabria e Sicilia. Nel resto del paese bel tempo con sole e temperature in aumento con un fine settimana che si preannuncia estivo. Proprio così, l'ultimo weekend di settembre che segna l'ingresso nel mese di ottobre sarà all'insegna dell'anticiclone africano e della rimonta dell'alta pressione che favorirà in tutto il paese un clima estivo con temperature calde e valori intorno ai 30°. L'estate torna a farsi sentire lungo tutto lo stivale nonostante sia arrivato l'autunno!

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 28 settembre: tempo stabile e soleggiato in buona parte del paese ad eccezione di alcune regioni del Sud. In Sicilia, infatti, è previsto un clima instabile con annuvolamenti sparsi e il rischio di isolati rovesci. Le temperature in aumento con valori compresi tra i 25-30°. Per venerdì 29 settembre ancora bel tempo in buona parte del paese. Qualche episodio di instabilità si segnala solo in Sicilia orientale, Calabria, e rilievi lucani dove non si escludono piogge e rovesci. Stabili le temperature con la colonnina di mercurio che tornerà verso valori primaverili-estivi.

La tendenza meteo dell'ultimo weekend di settembre: che tempo farà?

Il mese di settembre ci saluta con un clima estivo. La rimonta dell'alta pressione associata all'arrivo di una massa d'aria calda proveniente dall'Africa regalerà bel tempo soleggiato da Nord a Sud. Le temperature saranno ancora estive con valori che sfioreranno i 30°. Nella giornata di sabato 30 settembre non si escludono dei rapidi annuvolamenti sull’Alto Adige, sulle Alpi orientali, sulla Calabria e nell’est della Sicilia ma senza precipitazioni di rilievo.

Nel resto del paese bel tempo con sole e temperature estive. Da domenica 1 ottobre gli effetti dell'anticiclone africano raggiungeranno anche le regioni del Sud con un clima caldo ed anomalo che dovrebbe perdurare per tutta la prossima settimana.