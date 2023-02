Meteo, Rimini si risveglia sotto la neve | Foto e VIDEO

Rimini si risveglia sotto la neve, scuole chiuse a Santarcangelo e Verucchio. Le previsioni meteo sono state confermate e anche Rimini, la città romagnola, si è svegliata con una fitta nevicata.

Meteo, Rimini si risveglia sotto la neve: scenario spettacolare

Dalle prime ore del mattino si registrano forti criticità per lo svolgimento del regolare servizio di trasporto pubblico nei territori extra urbani in cui opera Start Romagna. Le nevicate delle ultime ore stanno causando problemi alla circolazione e le linee in partenza e transito dalle località collinari sono state sospese momentaneamente.

Problemi ai trasporti e scuole chiuse in alcuni comuni

Nel riminese al momento è sospesa la sola linea 162 e si registrano limitazioni su alcune corse. Sono garantite tutte le linee urbane e il servizio scuolabus, ma si segnalano forti ritardi a causa dei disagi alla circolazione. Nel Comune di Santarcangelo le copiose nevicate hanno costretto il sindaco a chiudere le scuole.

Copiose nevicate anche nelle Marche e in Abruzzo

Oltre alla Romagna, le nevicate hanno interessato anche la regione Marche e l'Abruzzo. Su queste tre regioni la neve si è spinta fin sulle coste, imbiancando alcuni tratti dei litorali. In particolare sulla Romagna. Ecco alcune immagini.

Rimini imbiancata, Foto e Video

Ecco di seguito alcune immagini di Rimini completamente imbiancata dalla neve caduta nelle ultime ore sulla città della costa romagnola.