Meteo, sull'Italia è in arrivo il caldo: ecco dove e quando

Dopo giorni di maltempo e allerte meteo, è in arrivo un vero e proprio ribaltone climatico in Italia. Tornano il sole e picchi di temperature con valori di anche 27°. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, torna il caldo dopo il maltempo

Bel tempo e cielo sereno in Italia da martedì 23 maggio. L'ultima settimana di maggio, dopo un inizio all'insegna del maltempo con piogge e rovesci, assisteremo ad un miglioramento delle condizioni climatiche con un innalzamento delle temperature. Non mancheranno sporadici rovesci su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, lungo tutto l’Appennino, in Salento e nelle zone interne delle Isole, mentre in serata possibile che il maltempo raggiunga anche il Veneto e Friuli.

Per mercoledì 24 maggio le previsioni meteo delineano una instabilità climatica al Sud; non solo, dopo un inizio di giornata con sole e bel tempo è previsto un annuvolamento nelle zone interne con il possibile rischio di piogge nelle regioni del Centro-Sud e Isole. Nelle regioni del Nord tempo perlopiù instabile e variabile con possibile rovesci sul Triveneto, Emilia e nelle regioni del Nordovest. In calo le temperature al Nord, mentre stabili o in aumento al Centro-Sud.

Italia, la tendenza meteo dei giorni successivi

Giovedì 25 maggio tempo perturbato e instabile al Nord-Ovest con rovesci e temporali in Emilia. Clima instabile anche al Centro e in Sardegna con possibilità di piogge anche abbondanti. Al Sud e Sicilia tempo instabile e variabile con un possibile peggioramento climatico dalle prime ore del pomeriggio anche in Campania e Sicilia occidentale. Le temperature in calo Centro-Nord, Sardegna e al Nord-Ovest.

La tendenza meteo per gli ultimi giorni di maggio, stando alle previsioni, delineano un possibile rialzo della pressione con un tempo che si farà più tranquillo con temperature in aumento al Nord.