Meteo, quota neve: fiocchi sopra i 1.200 -1.300 metri. Ecco dove sono previsti

Secondo le previsioni meteo arriva sull'Italia un'ondata di freddo e neve. Ebbene sì, il calo delle temperature porterà sulle Alpi nuovi fiocchi bianchi. Si imbiancheranno, infatti, le montagne dai 1.200-1.300 metri in su. Ecco tutti i dettagli per i prossimi giorni.

Meteo, freddo e neve: dove cadranno fiocchi nelle prossime ore?

Neve in arrivo: sta per fare capolino in Italia secondo le previsioni meteo. Grazie all'arrivo di un’area di bassa pressione a cui è associata la prima perturbazione di novembre, tra martedì e mercoledì avremo un graduale peggioramento su diverse regioni del Centro Sud.

Contemporaneamente la perturbazione numero due del mese, trasportata da un fronte freddo dal Nord Europa, raggiungerà le regioni settentrionali interessando soprattutto l’estremo Nord-Ovest. Cosa accadrà? Si attendono nevicate sulle Alpi e ci saranno temperature in calo su gran parte della Penisola.

Cosa dicono le previsioni meteo sulla quota neve? La neve cadrà nella giornata di martedì 13 novembre sulle Alpi piemontesi e valdostane oltre 1200- 1300 metri.

Poi? Nella giornata di mercoledì 13 novembre, la perturbazione numero 2, di origine polare, dopo aver attraversato velocemente le regioni settentrionali, si sarà già trasferita sulla Penisola iberica, consentendo un rapido rialzo della pressione atmosferica.

Quando e dove cadrà altra neve?

Ad imbiancarsi saranno solo le Alpi piemontesi e valdostane. La Dama Bianca, in questa prima metà del mese di novembre, ci concederà una veloce apparizione. Le previsioni meteo, infatti, non segnalano la presenza di altra neve nelle varie zone d'Italia per i prossimi giorni.

Non appena le due perturbazioni lasceranno la nostra Penisola assisteremo ad una rimonta dell’alta pressione sopra il Mediterraneo centrale e la regione alpina. Tra giovedì 14 e sabato 16 novembre avremo pertanto tempo stabile e asciutto. Per il resto nessuna ondata di freddo è in arrivo nei prossimi 7 giorni. Ci sarà giusto un temporaneo ridimensionamento dei valori anomali delle ultime settimane.