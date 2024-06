Meteo, quanto durerà questa ondata di caldo? Le ultime tendenze

Il grande caldo è arrivato in Italia con la prima vera ed intensa ondata di calore. Nei prossimi giorni si toccherà l'apice con temperature che sfioreranno i 40° e vivremo le prime "notti tropicali". Ecco le previsioni meteo.

Meteo, caldo ed afa in Italia da Nord a Sud

La prima ondata dell'estate 2024 sta per raggiungere il picco: nelle prossime ore, infatti, sono attese punte di 40° e in alcuni casi anche picchi superiori. Con l'arrivo del solstizio d'estate, giovedì 20 giugno alle 22.50, arriva il caldo in Italia con clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale. Anche le regioni del Nord, dopo settimane di piogge e grandine, sono interessate da un clima estivo con temperature in aumento e valori che superano i 30° di giorno e i 20° di notte con il fenomeno delle notti tropicali. Al Centro-Sud e Isole aria ancora più calda ed afosa per l'effetto dell'Anticiclone africano che ha fatto registrare un picco di 40,7° complice la presenza dei caldi venti di Scirocco. L’espansione dell’Anticiclone dal Mediterraneo si farà sentire ancora nei prossimi giorni, anche se è previsto l'arrivo di una perturbazione atlantica, la n. 8 del mese, che accentuerà la sensazione di afa per poi colpire il Nord tra giovedì e venerdì con piogge e temporali e una attenuazione del caldo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 19 giugno: bel tempo soleggiato e molto caldo lungo tutto lo stivale. Non si escludono nubi e nuvole sulle regioni centro-settentrionali e in Sardegna, mentre il rischio di piogge e rovesci, seppur deboli, è previsto in Valle d’Aosta. Le temperature massime in aumento da Nord a Sud con valori tra i 29-35° e picchi di 36° al Nord-Est e in Emilia, e di 38-40 gradi nelle aree interne del Centro-Sud e nelle Isole. Giovedì 20 giugno nelle regioni del Nord e sull’alta Toscana cielo irregolarmente nuvoloso e non si esclude il rischio di piogge o isolati rovesci in Piemonte. Nel resto del Paese clima stabile e soleggiato e temperature che sfioreranno i 40-42°.

La tendenza meteo per il fine settimana: farà ancora caldo?

La prima ondata di caldo raggiungerà il suo apice sulle regioni del Centro-Sud ed Isole con l'inizio dell'Estate astronomica al via giovedì 20 giugno. L'Anticiclone Africano, presente lungo tutto il Mediterraneo, si allungherà verso i Balcani e l'Europa orientale, investendo in pieno l'Italia. Previsto un innalzamento generale delle temperature da venerdì 21 giugno con valori intorno ai 35-37° in Veneto ed Emilia-Romagna, 38-40 nelle zone interne del Centro-Sud e nelle Isole maggiori. Non solo, previsti picchi anche superiori ai 40° al Sud e Isole. Unica eccezione nelle zone alpine e nelle regioni del Nord-Ovest dove è previsto un aumento delle nuvole e dell'instabilità complice il passaggio di una nuova perturbazione che, oltre ad attenuare le temperature anomale nelle zone alpine, potrebbe favorire lo sviluppo di forti temporali,

Nel resto del Paese clima stabile con caldo con qualche nuvola nelle regioni del Centro. Gli effetti della perturbazione che interesserà le regioni del Nord da domenica 23 giugno si allungherà anche nelle regioni del Centro e Sardegna e da lunedì 24 giugno potrebbe anche interrompere l'ondata di caldo anche all'estremo Sud. L'evoluzione dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti: continuate a seguirci per ulteriori dettagli.