Meteo, quanto durerà questa ondata di caldo?

L'Italia è alle prese con una intensa ondata di caldo: afa, sole e temperature bollenti da Nord a Sud che non calano neppure di notte dando così via al fenomeno delle notti tropicali. Ma quanto durerà questa quarta ondata di calore dell'estate 2024? Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, ondata di calore con afa e temperature oltre i 40° in Italia

L'estate è finalmente arrivata in Italia dove da giorni si registrano giornate all'insegna di un clima caldo e soleggiato con afa e temperature bollenti con picchi di anche 35-40°. Sole e caldo africano lungo tutto lo stivale comprese le regioni del Nord che nelle ultime settimana sono state attraversate da una serie di perturbazioni accompagnata da piogge, grandinate e nubifragi. Il caldo è arrivato anche nelle regioni settentrionali dove la colonnina di mercurio registra una temperatura intorno ai 35°. Tra venerdì 12 e sabato 13 luglio è prevista una attenuazione del grande caldo almeno nelle regioni del Nord per il passaggio della perturbazione n 4 del mese associata ad una fase temporalesca con piogge e rovesci anche intensi. Al Centro-Sud prosegue l'ondata di calore con il picco massimo previsto tra venerdì e sabato con le temperature che supereranno anche i 40°. Afa e caldo anche la notte con la colonnina di mercurio con temperature comprese tra i 23-25° con il fenomeno delle notti tropicali.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 10 luglio: tempo stabile, soleggiato e caldo da Nord a Sud. Unica eccezione nelle aree alpine e Valle d’Aosta dove sono previste nuvole e il rischio di qualche breve rovescio. Le temperature massime in aumento al Nord con valori compresi tra i 34-35 gradi, mentre al Sud previsti 37-38°. Nella giornata di giovedì 11 luglio tempo stabile con sole, afa e caldo intenso in tutto il paese. In serata si cominciano ad intravedere le prime velature nelle regioni del Nord. Ancora in aumento le temperature da Nord a Sud con picchi di 41° nelle Isole.

La tendenza meteo per il secondo weekend di luglio: farà caldo?

L'ultima parte della settimana che coincide con il secondo weekend di luglio dovrebbe restare uguale nelle regioni del Centro-Sud ed Emilia Romagna ancora interessate dall'anticiclone africano con caldo intenso, afa e temperature bollenti comprese tra i 32-33° e picchi di 40°. Nelle regioni del Nord, invece, è prevista una attenuazione del grande caldo per l'arrivo della perturbazione n 4 di luglio che determinerà un clima instabile e variabile con piogge e rovesci intensi lungo le Alpi e Prealpi, le pianure del Nordovest.

Si tratta di una tregua passeggera, visto che da sabato 13 luglio questi fenomeni temporaleschi cominceranno a scemare lasciando spazio al ritorno di un clima caldo e soleggiato. Da domenica 14 luglio, infatti, è previsto un nuovo rialzo con caldo in intensificazione anche se a livelli più accettabili rispetto al Centro-Sud. Per l’inizio della settimana prossima le tendenza meteo delinea ancora la presenza dell'anticiclone africano con un clima caldo intenso, ma come sempre per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.