Meteo, quando finisce l'ondata di caldo? Tra il 23 e il 24 luglio potrebbe arrivare aria più fresca

Secondo le ultime tendenze meteo Quando finisce l'ondata di caldo? Si attende un calo termico a partire da domenica al Nord con rischio di forti temporali. Dal 23-24 luglio, invece, affluirà aria più fresca anche al Centro Sud con il ritorno a temperature più normali e non oltre i 35°, tranne che sulle Isole maggiori. Non sarà una rinfrescata memorabile, ma almeno si tronerà a respirare rispetto alle temperature degli ultimi giorni. Ecco tutti i dettagli.

Tendenze meteo: quando finisce l'ondata di caldo?

Sono giorni ricchi di sole, ma anche di tanto caldo. L'afa non ci lascia in pace nemmeno durante la notte con temperature sopra le medie. I modelli, però, indicano attualmente la possibilità di un'attenuazione delle temperature sull’Italia nel corso della prossima settimana. Da domenica potranno calare le temperature al Nord, da martedì e mercoledì, invece, anche al Centro Sud. Dal 24 luglio si avrà cioè un calo più marcato.

Cosa dicono nel mentre le previsioni per i prossimi giorni? L'ondata di caldo intenso è destinata a proseguire. Si toccheranno punte di 40-42 gradi ed il clima sarà davvero molto afoso.

La giornata venerdì 19 luglio vedrà cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, con qualche nube in più e qualche isolata pioggia sulle Alpi centrali e orientali. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi del Nord e sull’Appennino Meridionale con conseguenti isolati rovesci e temporali su Alpi e Appennino Ligure e Appennino meridionale. Le temperature minime saranno quasi ovunque al di sopra di 20 gradi mentre le massime per lo più comprese fra 33 e 40 gradi.

Le previsioni per il fine settimana: da domenica inizia il cambiamento?

Da domenica 21 luglio, come preannunciato, secondo le ultime tendenze meteo, potrebbe profilarsi, soprattutto al Nord, un lieve cambiamento. Il merito è del transito di una perturbazione. Scendendo nei dettagli dobbiamo sapere che già nel corso della notte di sabato 20 luglio saranno possibili temporali sul Friuli Venezia Giulia. Domenica, molto probabilmente, una perturbazione atlantica attraverserà il Nord Italia con effetti che potranno essere valutati nei dettagli solo nei prossimi giorni. Sul resto del Paese continuerà a prevalere invece un tempo stabile ed estivo, con caldo in intensificazione sulla Sardegna.