Meteo prossimi giorni: un assaggio d'estate

Caldo e sole nelle regioni del Centro Sud grazie alla rimonta dell'alta pressione e all'arrivo dell'anticiclone africano che ha portato il primo assaggio d'estate in tutte le regioni meridionali, isole comprese. Al Nord, invece, tempo nuvoloso con il rischio di piogge con tanto di allerta meteo diramata in Veneto e Lombardia.

Meteo, le previsioni del weekend 8 e 9 giugno 2024

L’anticiclone nordafricano è arrivato nelle regioni del Centro-Sud accompagnato da una massa d’aria molto calda di origine sub-tropicale proveniente dal Mediterraneo. Clima stabile e sereno in tutte le regioni del Sud e Isole con sole, caldo e temperature in aumento che sfioreranno anche i 35° in Sicilia e Sardegna. La presenza dell'anticiclone si farà sentire anche nei prossimi giorni garantendo così un clima di stampo estivo per gran parte della prossima settimana riportando l'attenzione anche sul problema siccità.

Nelle regioni del Centro-Nord, invece, è previsto un clima instabile e variabile con il rischio di piogge e rovesci per l'arrivo della perturbazione n.4 di giugno che interesserà soprattutto le regioni del Nord dalle Alpi e al Nord-Ovest fino al Triveneto. Non solo, a fine giornata il maltempo raggiungerà anche l'Emilia e la Toscana. La Protezione Civile ha diramato anche uno stato di allerta meteo gialla per rischio piogge in Lombardia e rischio idraulico in Veneto.

Ma entriamo nel dettaglio con sabato 8 giugno: bel tempo con sole al Emilia Romagna, regioni del Centro-Sud, Sicilia e Sardegna. Cielo nuvoloso al Nord con il rischio di piogge in Veneto e Lombardia. Con il passare delle ore il maltempo si concentrerà principalmente su Alpi e Prealpi con il rischio di piogge e fenomeni temporaleschi intensi in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Temperature in aumento da Nord a Sud con picchi di 35-40° in Sardegna e Sicilia.

Nella giornata di domenica 9 giugno ancora nuvole nelle regioni del Centro-Nord, mentre bel tempo con sole nel resto del paese. Piogge e rovesci su Alpi occidentali e lombarde che nel pomeriggio si faranno sentire in buona parte delle regioni del Nord e Toscana con il rischio di nubifragi e grandinate.

Meteo, le previsioni della prossima settimana

La tendenza meteo della prossima settimana delinea un'Italia climaticamente divisa in due. Al Centro-Sud prosegue l'ondata di calore portata dall'anticiclone Nord-Africano con temperature che sfioreranno anche i 45° nelle zone interne della Sicilia, mentre al Nord è previsto l'arrivo di un flusso perturbato che riporterà piogge e rovesci anche intensi. Il maltempo interesserà le regioni del Nord fino a giovedì 13 giugno con un conseguente calo delle temperature che scenderanno nuovamente al di sotto dei valori del periodo.

Se al Nord assisteremo ad una nuova ondata di maltempo con piogge e temporali, le regioni del Centro e la Sardegna saranno interessate da un clima di stampo estivo, ma senza eccessi. Belle giornate di sole anche se non mancheranno annuvolamenti che potranno generare anche delle brevi e isolate piogge.